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الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر

الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر
17 أغسطس 2023 10:00

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر اليوم الخميس مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية زخماً بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تشديد سياسته النقدية.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 0141 بتوقيت جرينتش مسجلاً أدنى مستوياته منذ 15 مارس.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1921.80 دولار للأونصة.

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وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو أن "معظم" صانعي السياسة بالبنك لا يزالون يعطون الأولوية لمكافحة التضخم في حين أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة أعلى من اللازم.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في عشرة أشهر مما دفع الدولار لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو وأبعد المستثمرين عن الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.42 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 882.50 دولار بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكتوبر. وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1205.70 دولار.

المصدر: وكالات
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