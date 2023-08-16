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الاقتصادي

تراجع أسعار المساكن في لندن لأول مرة منذ 2019

تراجع أسعار المساكن في لندن لأول مرة منذ 2019
16 أغسطس 2023 23:42

سجلت أسعار المساكن في لندن أول تراجع سنوي لها منذ 2019، بحسب البيانات الرسمية التي يمكن أن تشير إلى تراجع أوسع نطاقاً لسوق العقارات البريطانية.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن متوسط سعر المنزل في العاصمة البريطانية تراجع خلال يونيو الماضي بنسبة 0.6% سنوياً، إلى 528 ألف جنيه إسترليني (672780 دولار).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التراجع هو الأول منذ نوفمبر 2019 عندما انخفضت الأسعار بنسبة 1.2% سنوياً. وهذه أول مرة تتراجع فيها الأسعار على مستوى بريطانيا منذ مايو 2020.

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وأضافت بلومبرج أن تراجع الأسعار في لندن يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتقعة بدأت تلقي بثقلها على نشاط السوق العقارية، حيث يميل المشترون في العاصمة البريطانية إلى الاقتراض بمعدل أعلى نسبياً من دخولهم مقارنة بالمشترين في باقي مناطق بريطانيا.

ويحذر المحللون الاقتصاديون من احتمال تراجع أسعار المساكن في بريطانيا ككل بنسبة 10% خلال العام الحالي. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن البيانات الرسمية لأسعار المساكن تستند إلى الصفقات التي تمت في مكتب تسجيل الأراضي، والتي أظهرت  استمرار مرونة أسعار المساكن في بريطانيا بشكل مفاجئ حتى الآن، حيث انخفضت بنسبة 1.8% فقط عن أعلى مستوياتها المسجلة في نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه، أظهرت إحصاءات رسمية اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ 15 شهراً في يوليو الماضي، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ ارتفاع أسعار الأغذية.

 

المصدر: وكالات
لندن
بريطانيا
العقارات
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