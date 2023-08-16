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«مطار دبي» يستقبل 3.3 مليون مسافر حتى نهاية أغسطس

مسافر عبر مطار دبي (أرشيفية)
17 أغسطس 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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يستعد مطار دبي الدولي DXB، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، لحركة نشطة جديدة تزامناً مع عودة المسافرين المقيمين في دبي من إجازتهم الصيفية وموسم العودة للمدارس، حيث من المتوقع أن يستقبل 3.3 مليون مسافر اعتباراً من اليوم حتي نهاية شهر أغسطس الجاري.
ووفقاً لمطارات دبي، يتوقع أن يصل متوسط حركة المرور اليومية إلى 258 ألف مسافر. ومن المتوقع أن يكون يومي 26 و27 أغسطس الأكثر ازدحاماً، حيث من المتوقع أن تصل حركة المسافرين إلى ذروتها خلال هذين اليومين لتتجاوز نصف مليون مسافر.
تعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركات الطيران، وسلطات المراقبة، والشركاء التجاريين ومزودي الخدمات لضمان توفير تجربة سفر سلسة ومريحة للضيوف. ودعت مطارات دبي المسافرين لاتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح لقضاء رحلة ممتعة والحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة، بما يشمل:
ويمكن للمسافرين الذين تت راوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً ختم جوازات سفرهم بأنفسهم من خلال منصات جوازات السفر المخصصة لهم والواقعة في صالات القادمين بمباني المسافرين 1 و2 و3 يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية ختم جوازات السفر، والاستمتاع برحلة مريحة بصحبة عائلاتهم.
وعند الوصول إلى المطار، يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة المرافق المتواجدة في مطار دبي الدولي (DXB)، بما في ذلك المطاعم والمقاهي المتنوعة ومتاجر سوق دبي الحرة.
يُوصى باستخدام مترو دبي للوصول من وإلى المبنى رقم 1 والمبنى رقم 3 لتفادي الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى المطار.

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