«M2» تحصل على ترخيص لتقديم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت منصة الأصول الافتراضية الجديدة «M2» رسمياً على تصريح تقديم الخدمات المالية من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، حيث تمت الموافقة على هذا التصريح بهدف تشغيل منشأة تجارية متعددة الأطراف، إلى جانب تقديم خدمات الوصاية للعملاء في الإمارات العربية المتحدة.

في هذا الصدد، قال ستيفان كيميل، الرئيس التنفيذي لدى M2: «نحن سعداء بالحصول على تصريح تقديم الخدمات المالية من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، والذي يمثل موافقة أحد أكثر السلطات التنظيمية تطوراً في العالم. إن حصولنا على هذا التصريح يُعَدُّ الخطوة الأولى في رحلتنا، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع سوق أبوظبي العالمي لضمان أعلى مستوى من الشفافية حول أصول عملائنا والحفاظ عليها».

من جهته، قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا أن نـــرحــب بـ M2 في البيئة المتكاملة المخصصة لتداول الأصول الافتراضية الدولي في سوق أبوظبي العالمي، بما يعزز من مكانته كواحد من المراكز المالية العالمية الرائدة والمُحفِّزة لتوسيع الأعمال. وأضاف: تتمحور مهمتنا حول إتاحة فرص نمو جديدة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الأصول الافتراضية».