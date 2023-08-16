«أدنيك» تفتتح مكتب «كابيتال للعطلات» في ميونخ

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك عن افتتاح مكتب جديد لـ "كابيتال للعطلات" التابعة لشركة "سياحة 365"، إحدى شركات مجموعة أدنيك في مدينة ميونخ الألمانية في خطوة لتعزيز جهودها لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة، وذلك من خلال الترويج لمقوماتها ومعالمها السياحية البارزة في الأسواق السياحية الأوروبية.ويسهم المكتب الجديد في تعزيز الدور المحوري لشركة سياحة 365 ومجموعة أدنيك في تحقيق النمو المستدام لقطاع السياحة في إمارة أبوظبي، ويعكس التزام شركة كابيتال للعطلات بتطوير القطاع السياحي في إمارة أبوظبي، حيث سيشكل المكتب الجديد الذي يضم فريقاً من المختصين والخبراء منصة مثالية للعمل على توسيع شبكة علاقاتها وتوطيد التعاون الشراكة مع أكبر عدد من منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر وشركات السياحة من أجل استقطاب المزيد سياح الأعمال والترفيه إلى العاصمة أبوظبي. وسيقوم فريق عمل كابيتال للعطلات من خلال المكتب الجديد بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة والتقنيات المتقدمة لتعزيز التعاون بين الشركة وشركائها التجاريين وبشكل يضمن توفير تجارب سفر سلسة للسائحين الراغبين باستكشاف تجارب جديدة وفريدة لا تنسى في أبوظبي. وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "يأتي افتتاح المكتب الجديد ضمن استراتيجية مجموعة أدنيك في استقطاب سياح الأعمال والترفيه إلى أبوظبي، ودورها الحيوي في دعم النمو المستدام لقطاع السياحة في الإمارة، كما يعكس التزامها بالعمل على تعزيز الروابط المستمرة بين أوروبا وأبوظبي، وذلك من خلال توفير وصول سهل إلى موقعنا الاستثنائي، فمن خلال هذا المكتب نتطلع إلى تعريف السياح بالمعالم والعروض السياحية التي تقدمها الإمارة لزوارها سواء كانوا مسافرين للأعمال أو للسياحة الترفيهية. من جانبها، قالت رولا جوني، الرئيس التنفيذي لشركة سياحة 365: "نحن متحمسون للمساهمة في دعم نمو قطاع السياحة في أبوظبي، وللعمل على تحقيق رؤية مجموعة أدنيك في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة، حيث يشكل افتتاح المكتب الجديد لشركة كابيتال للعطلات بداية مرحلة أخرى في مسيرتنا للتواصل من شريحة واسعة من السياح وشركات السفر في أوروبا، ونحن واثقون بأن تعزيز حضورنا في أوروبا سيسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وخلق ذكريات لا تنسى للمسافرين في هذه المنطقة". ويسهم الموقع الاستراتيجي للمكتب الجديد في مدينة ميونخ في تلبية تطلعات شريحة واسعة من السياح الأوروبيين بالتعرف على معالم الجذب السياحي في أبوظبي، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التسويقية التي تستهدف الجمهور على نطاق واسع لتسليط الضوء على التنوع الثقافي لإمارة أبوظبي، والبنية التحتية عالمية المستوى، وكرم الضيافة العربية. في الوقت الذي يتم فيه تسليط الضوء على معالم الإمارة الشهيرة، والمشهد الفني الغني، ومرافق الأعمال التي تلبي المعايير العالمية، وهو ما يعزز التنوع والغنى الذي تتمتع به الإمارة. ومن خلال هذا الافتتاح الجديد فإن شركة أدنيك تعزز مكانتها كشركة عالمية رائدة في صناعة الفعاليات والسياحة.. فيما تدعم شركة "كابيتال للعطلات" التابعة لشركة "سياحة 365"، جهودها لتقديم تجارب استثنائية، لتكون الخيار المفضل للمسافرين والشركات الأوروبية التي تسعى لاستكشاف الفرص غير المحدودة التي تنتظرهم في أبوظبي.