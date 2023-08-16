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الاقتصادي

النفط يستقر مع مخاوف النمو الصيني

النفط يستقر مع مخاوف النمو الصيني
16 أغسطس 2023 18:44

لندن (رويترز)

لم تشهد أسعار النفط  اليوم تغيراً يذكر مع معادلة المستثمرين لأثر مخاوف تتعلق بالاقتصاد الصيني مع توقعات بشح الإمدادات من الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف مقداره سبعة سنتات إلى 84.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 1011 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتان إلى 81.91 دولار للبرميل.

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وتراجع الخامان القياسيان بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتهما منذ الثامن من أغسطس الثلاثاء. وتسلط الضوء على الاقتصاد الصيني بعد أن أظهرت بيانات تتعلق بمبيعات التجزئة والناتج الصناعي والاستثمار أرقاماً دون التوقعات مما أجج المخاوف بشأن تباطؤ أعمق وأطول أمداً في النمو. ودفعت تلك البيانات بعض الاقتصاديين للإشارة إلى مخاطر أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تجد صعوبة في تحقيق هدف النمو بنحو خمسة بالمئة لهذا العام من دون مزيد من التحفيز المالي.

 وانخفضت مخزونات الخام الأميركية بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقاً لمصادر في السوق استندت لبيانات من معهد البترول الأميركي.

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