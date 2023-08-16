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الذهب يحوم قرب مستويات منخفضة

الذهب يحوم قرب مستويات منخفضة
16 أغسطس 2023 18:21

عواصم (رويترز) 

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الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر

استقرت أسعار الذهب اليوم بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية، دعماً من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأوقية.
وتراجع الذهب الثلاثاء إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو عشرة أشهر، مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
ويترقب المستثمرون محضر اجتماع المركزي الأمريكي لشهر يوليو لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 887.29 دولار في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1237.45 دولار.

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