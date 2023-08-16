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الاقتصادي

«نيكاي» يغلق عند أدنى مستوى في شهرين

متعاملة في بورصة نيكاي (أرشيفية)
16 أغسطس 2023 18:18

طوكيو (رويترز)

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أنهى المؤشر نيكاي الياباني جلسة التداول على تراجع ووصل إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين اليوم، إذ ضغطت التوقعات بالنسبة لاقتصاد الصين على شهية المخاطرة بينما تراجعت أسهم البنوك بعد تقرير عن تخفيض محتمل لتصنيف بنوك أميركية كبرى.وهبط المؤشر نيكاي 1.46 ٪ إلى 31776.82 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من يونيو، في أكبر تراجع يومي منذ الثالث من أغسطس. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.29٪ إلى 2260.84 نقطة. وسلطت مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية الصينية التي صدرت الثلاثاء الضوء على الضغط المتزايد على الاقتصاد من عدة جبهات مما دفع بكين لخفض أسعار الفائدة الأساسية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية. وخسر مؤشر البنوك 2.29 ٪ بعد أن تراجعت أسهم بنوك أميركية كبرى منها جيه.بي مورجان وبنك أوف أمريكا إثر تقرير عن أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الأميركية.

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