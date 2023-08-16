1.72 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات سيولة للتداولات بلغت قيمتها 1.725 مليار درهم، هي القيمة الإجمالية لـ 564 مليون سهم تم تداولها خلال جلسة تداولات أمس. وتظهر البيانات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي أن محصلة التداولات خلال الجلسة كانت ارتفاع أسعار 24 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار 71 شركة في حين إستقرت أسعار 45 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها يوم أول أمس. ونتيجة لإجمالي التغييرات في أسعار الأسهم المدرجة أغلقت المؤشرات العامة للسوقين في المنطقة "الحمراء" على انخفاض مقارنة مع مستويات إغلاقها يوم أول أمس. سوق أبوظبي وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت القيمة الإجمالية للتداول 1.119 مليار درهم، تم تداولها عبر 17 ألف صفقة أبرمت خلال الجلسة وكانت كمية الأسهم المتداولها خلالها 254 مليون سهم. وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9781 نقطة، منخفضاً بقيمة 26 نقطة تعادل تراجعاً بسنبة 0.27٪ مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس البالغ 9807 نقطة. وتظهر البيانات أن الموشر العام تحرك متذبذباً خلال الجلسة، حيث سجل هامش حركة تراوح بين 9812 نقطة حده الأعلى و 9754 نقطة في حده الأدنى. وكانت محصلة التداول في سوق أبوظبي ارتفاع أسعار 11 شركة مقابل تراجع 50 شركة واستقرار 42 شركة من دون تغيير مقارنة مع مستويات أسعارها ليوم أول أمس. وسجلت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب الإجمالية، نحو 10 ملايين درهم صافي شراء، لكن توجهات المستثمرين الأجانب تفاوتت، حيث سجلت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب (غير العرب) نحو 19 مليون درهم صافي شراء، فيما أظهرت تداولات المستثمرين الخليجيين 13 مليون درهم صافي بيع، وأما المستثمرون العرب (غير الخليجيين) فقد سجلت تداولاتهم نحو 5 ملايين درهم صافي شراء. وتركزت التداولات في سوق أبوظبي على أسهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 207 ملايين درهم، تلاها كيو هولدنغ بنحو 116 مليون درهم ، وألفا ظبي بقيمة 104 ملايين درهم ، ثم ملتيبلاي بقيمة 80 مليون درهم. سوق دبي وفي سوق دبي المالي تم تداول 311 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 606 ملايين درهم تم تداولها من خلال 11 ألف صفقة ، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 13 شركة مقابل تراجع أسعار 21 شركة واستقرار أسعار 3 شركات من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها يوم أول أمس.ونتيجة لإجمالي التغييرات في أسعار الأسهم المدرجة ، أغلق المؤشر العام للسوق أيضاً في المنطقة "الحمراء" عند مستوى 4046 نقطة، منخفضاً بشكل طفيف بقيمة 5.5 نقطة تعادل 0.13٪ ، مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس. وتظهر البيانات أن المحصلة الإجمالية لتداولات المستثمرين الأجانب سجلت 36 مليون درهم صافي بيع. وتركزت التداولات على أسهم مصرف عجمان التي استقطبت نحو 263 مليون درهم خلال جلسة تداولات الأمس، مدفوعة بحجم التداولات الكبير على الأسهم الجديدة لزيادة رأس المال التي أدرجت بالسوق أمس. كما إستقطبت شركة إعمار العقارية نحو 64 مليون درهم، وكذلك بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 47 مليون درهم، ثم شركة سوق دبي المالي بقيمة تداولات بلغت 25 مليون درهم.





