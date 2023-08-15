6 ملايين مسجل بالهوية الرقمية في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ عدد المسجلين في الهوية الرقمية 6 ملايين مسجل منتصف شهر أغسطس، وفق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وتعد الهوية الرقمية أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتوفر للمتعامل إمكانية الدخول بشكل آمن إلى مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والاستفادة من أكثر من 6000 خدمة تقدمها أكثر من 130 جهة حكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية وخاصة.

وتتميز الهوية الرقمية بأنها آمنة تتيح تخزين ومشاركة المستندات الرقمية وتحديث الملف التعريفي مع العنوان ومعلومات الاتصال، فضلاً عن الخدمات المخصصة لكل مستخدم.

ويهدف تطبيق الهوية الرقمية إلى خدمة أهداف حكومة دولة الإمارات، الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية.

ويستخدم تطبيق «الهوية الرقمية» تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه في تسجيل المتعاملين، حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق ومن دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمات الحكومية، بعدما كانت عملية التسجيل في التطبيق تتطلب نحو 20 دقيقة مع زيارة مركز خدمات لإنجازها.

ويحتوي تطبيق الهوية الرقمية على محفظة رقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية مع الدوائر الحكومية، واستخدامها في تخليص المعاملات بسرعة ومن دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.

وتتيح الهوية الرقمية لمستخدميها إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية واستعمالها بأمان في إجراء المعاملات وطلب الخدمات من مزوّديها، حيث تمتاز هذه الخاصية بأنها تحد من استخدام الورق وعدد الزيارات الشخصية للمراكز، وبالتالي توفير الوقت والجهد، كما تعمل هذه الخاصية وفقاً لتقنية البلوك تشين.

ويتوفر تطبيق UAE Pass عبر منصتي iTunes وGoogle Play، ويمكن للمتعامل الاشتراك عن طريق ثلاث خطوات تتضمن مسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به، ثم تحديد كلمة سر خاصة بالهوية.

وتم إطلاق تطبيق الهوية الرقمية في معرض جيتكس للتقنية 2018، وهو مشروع مشترك بين هيئة دبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة أبوظبي الرقمية.



ميزات تطبيق الهوية الرقمية

1- تفعيل تقنية بصمة الوجه

يستخدم تطبيق «الهوية الرقمية» تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه في تسجيل المتعاملين، وتضيف بصمة الوجه مزيداً من وسائل الأمان لتطبيق الهوية الرقمية، ليكون هوية وطنية آمنة للمواطنين والمقيمين.

2- حفظ المستندات ومشاركتها رقمياً

يحتوي تطبيق الهوية الرقمية على محفظة رقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية مع الدوائر الحكومية، واستخدامها في تخليص المعاملات بسرعة ودون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.

وتتيح الهوية الرقمية لمستخدميها إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية واستعمالها بأمان في إجراء المعاملات وطلب الخدمات من مزوّديها، حيث تمتاز هذه الخاصية بأنها تحد من استخدام الورق وعدد الزيارات الشخصية للمراكز، وبالتالي توفير الوقت والجهد، كما تعمل هذه الخاصية وفقاً لتقنية البلوك تشين، ما يوفر أقصى درجات الأمن والمتابعة.

3- إمكانية توقيع المستندات رقمياً

يمكن للمتعامل التوقيع رقمياً على الوثائق والمعاملات الرسمية باستخدام الهوية الرقمية بكل سهولة وللتوقيع من خلال التطبيق، يتم تحمّيل الوثيقة، والتوقّيع عليها ومشاركتها كما يمكن للمتعامل التحقق على الفور من أيّ وثيقة موقعة تمّت مشاركتها على التطبيق أو على الموقع الإلكتروني.

4- التسجيل الموحد

التسجيل الموحد للدخول إلى المواقع الحكومية وغيرها بشكل آمن من الهاتف المتحرك من دون الحاجة إلى تذكر أسماء مستخدمين وكلمات مرور متعددة.

وتتيح إمكانية تحديث الملف التعريفي وتحديث العنوان ومعلومات الاتصال.

5- الدمج مع القطاع الخاص

لا يقتصر استخدام تطبيق الهوية الرقمية إلى الوصول إلى الخدمات الحكومية، ولكن يُستخدم أيضاً للوصول إلى الخدمات التي يزودها القطاعان شبه الحكومي، والخاص.