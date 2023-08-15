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الاقتصادي

الإمارات تبحث سبل تعزيز التعاون مع الصين

خلال اجتماع الطاولة المستديرة (من المصدر)
16 أغسطس 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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بحثت دولة الإمارات سبل تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية نحو مستويات أكثر زخماً، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والعقارات والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والصحة والنقل والتحول الرقمي، وذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة عقد مؤخراً بدبي، بحضور معالي وانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد.
كما شارك في الاجتماع تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين الحكوميين الصينيين ومجموعة من الشركات الإماراتية من أبرزها أدنوك، وموانئ دبي العالمية، وإعمار، وطيران الإمارات، وG42.
وتحظى العلاقات الثنائية بدعم كبير من قيادتي البلدين، وتعكس رؤية مشتركة لديهما بتوسيع وتنويع مظلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أقيمت بين البلدين عام 2012، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، لتشمل قطاعات جديدة في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والطاقة والثقافة وغيرها، إضافة إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة خلال المرحلة المُقبلة.
وقال معالي وانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية: «سنعمل على تعزيز شراكتنا مع دولة الإمارات، بما يصب في خلق فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية للتوسع والنمو في السوق الصيني، ونحن بوزارة التجارة سنوفر كل ما يلزم لضمان استمرار وتطور واستقرار أنشطة الشركات الإماراتية في الصين».
ورحب عبدالله آل صالح بالوفد الصيني في بلدهم الثاني الإمارات، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية -الصينية استراتيجية وتتطور بشكل مستمر في جميع القطاعات، بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

الصين
الإمارات
الإمارات والصين
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