شراكة بين «الظاهرة» و«أبوظبي للصادرات» لتأمين إمدادات القمح إلى مصر

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت الظاهرة، الشركة العالمية الرائدة في القطاع الزراعي ومقرها أبوظبي، مع مكتب أبوظبي للصادرات، اتفاقية شراكة تتضمن صفقة مدتها خمس سنوات تبدأ من عام 2023 لتزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أميركي.

وبهذه المناسبة قال أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة: «تعمل الظاهرة على توفير الغذاء بشكل متنامٍ ومستدام، وتأتي هذه الشراكة لتحقيق هذا الهدف في السوق المصري الذي يعتبر أحد الأسواق الرئيسية في المنطقة».

وأضاف بيرغ: «تؤكد هذه الشراكة على التزامنا الدائم بالأمن الغذائي في البلدان التي نعمل فيها، كما أنها تتماشى مع جهود مزارعنا في مصر، والتي قامت على مدى السنوات الثلاث الماضية بتوريد أكثر من 180 ألف طن من القمح بسعر السوق المحلي للهيئة العامة للسلع التموينية في جمهورية مصر، مما يجعلنا أكبر مورد للقمح في القطاع الخاص فيها».

ومن جانبه قال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات: «نُعبر عن فخرنا بهذه الشراكة المهمة مع الظاهرة والتي تساهم في ضمان الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في تحقيق مهمة مكتب أبوظبي للصادرات في المساهمة بتعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع صادراتها العالمية وتنويع اقتصادها».

وبدوره قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري: «بعد جهود مشتركة خلال الأشهر الماضية نُعبر عن سعادتنا بهذه الشراكة مع الظاهرة ومكتب أبوظبي للصادرات، والتي تُشكل مرتكزاً أساسياً لجهودنا الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي للشعب المصري، كما أنها تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء قمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع مُيسرة».

ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية: «إن هذه الشراكة دليل قوي على أهمية التعاون المشترك لإحداث تأثير إيجابي مضاعف، وتحقيق الفائدة والازدهار لجميع الشركاء والدول».