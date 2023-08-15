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الاقتصادي

3 ملايين حاوية نمطية زيادة في الطاقة الاستيعابية لـ«موانئ دبي»

المجموعة تدير 9% من طاقة المناولة الاستيعابية في العالم (أرشيفية)
16 أغسطس 2023 00:53

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أنها تتوقع إضافة نحو 3 ملايين حاوية نمطية «20 قدماً» من الطاقة الاستيعابية الجديدة لمناولة الحاويات بحلول نهاية العام، ما يضيف إلى البنية التحتية والطاقة الاستيعابية اللازمة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية.
وتدير المجموعة حالياً ما يقارب 9% من طاقة المناولة الاستيعابية على مستوى العالم، ما يجعلها واحداً من بين أكبر خمسة مشغلين عالميين للموانئ، في حين سترفع التوسعات طاقتها الإجمالية إلى 93.6 مليون حاوية نمطية، لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق التجارية الرئيسة.
وتوقعت مؤسسة «دروري» لاستشارات سلاسل التوريد نمو إنتاجية مناولة الحاويات عالمياً إلى 932 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2025، مقارنة بـ 858 مليون حاوية نمطية في عام 2021. وتأتي خطط توسيع طاقة المجموعة في فترة حيوية تشهد ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة المعيشة وحالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي، والتي تثير القلق بشأن التجارة العالمية وارتفاع الطلب على حلول سلاسل التوريد الأسرع والأكثر مرونة.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «نحن ملتزمون بالاستثمار في بنيتنا التحتية لتلبية الطلب المتزايد على التجارة، حيث ستدعم إضافات الطاقة الاستيعابية مكانتنا كمزوّد عالمي رائد لحلول سلاسل التوريد، يربط الاقتصادات والأعمال والمستهلكين حول العالم».
من جانبه قال تيمن ميستر، مدير العمليات للموانئ ومحطات الحاويات في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «ينبغي أن نلقي نظرة طويلة الأجل على تطور الاقتصاد العالمي، ونرى كيفية تغير الطلب وكيف يمكننا تلبيته بكفاءة أكبر، إن هدفنا على المدى المتوسط هو الوصول إلى 100 مليون حاوية نمطية سنوياً، اعتماداً على الطلب».
وبالإضافة إلى التوسع الفعلي، تركز المشاريع أيضاً على الرقمنة - أي تنفيذ تقنيات جديدة وأنظمة تشغيل متطورة لمحطات الحاويات، ما سيزيد الطاقة الاستيعابية عن طريق الأتمتة وتسهيل العمليات داخل كل ميناء، ويمكّن تدفقاً أكبر للتجارة وعمليات أكثر كفاءة للمتعاملين.

موانئ دبي
الإمارات
دبي
موانئ دبي العالمية
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