1.78 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 1.78 مليار درهم للتداولات خلال جلسة تداولات أمس، فيما استمر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية خلال الجلسة، وبلغت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب نحو 71 مليون درهم صافي شراء.

وتوزعت التداولات على 586 مليون سهم مدرجة في سوقي «أبوظبي» و«دبي» ، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار الإغلاق لـ28 شركة مقابل تراجع أسعار 57 شركة واستقرار أسعار 56 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس، وذلك بحسب البيانات الإحصائية التي توفرها أسواق المال بالدولة. ونتيجة لإجمالي التغييرات في أسعار الأسهم المدرجة أغلقت المؤشرات العامة للسوقين أمس، في المنطقة «الحمراء» على إنخفاض طفيف مقارنة مع مستوياتها أول أمس.



سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي بلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال جلسة تداولات الأمس، 1.24 مليار درهم توزعت على 287.5 مليون سهم تم تداولها من خلال 18.6 ألف صفقة.

ووفقاً لبيانات السوق فإن محصلة التداولات أظهرت ارتفاع أسعار 17 شركة مقابل تراجع أسعار 37 شركة، فيما تماسكت أسعار 49 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.

ولذا فقد أغلق المؤشر العام للسوق منخفضاً بقيمة 41 نقطة تعادل تراجعاً بنسبة 0.42% من إجمالي قيمة المؤشر، مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس. وتظهر بيانات السوق أن جلسة تداولات الأمس شهدت استمرار تدفق استثمارات أجنبية جديدة ، بلغت قيمتها 55 مليون درهم (صافي شراء)، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على 27.2% من قيمة التداول الإجمالية.

وتبين إحصاءات التداول أن المستثمرين الأجانب أضافوا نحو 22 مليون سهم جديد لمحافظهم الاستثمارية خلال جلسة الأمس في سوق أبوظبي.

كما تظهر البيانات أن المؤسسات والشركات والمحافظ الاستثمارية هيمنت على معظم التداولات في سوق أبوظبي خلال جلسة الأمس، حيث استحوذت على نحو ثلثي قيمة التداولات الإجمالية، فيما سجلت محصلة تداولاتها نحو 42 مليون درهم صافي شراء، تعادل زيادة في عدد الأسهم التي أضافتها لمحافظها الاستثمارية بنحو 8.8 مليون سهم.

واستقرت القيمة السوقية الاجمالية للشركات المدرجة عند مستوى 2.87 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس.



سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 540 مليون درهم، تم تداولها من خلال نحو 9 ألف صفقة توزعت على 298 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق على 4.051.19 نقطة بانخفاض وقدره 7.60 نقطة عن إغلاقه أول أمس. وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 11 شركة، مقابل هبوط أسعار 20 شركة، فيما استقرت أسعار 7 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة أول أمس.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 16 مليون درهم جديدة في الأسهم المدرجة في السوق خلال جلسة الأمس، فيما ضخت الموسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 30 مليون درهم جديدة خلال نفس الجلسة.

واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة عند مستوى 687.4 مليار درهم.