%66 نمو إيرادات «موانئ أبوظبي» إلى 2.1 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس مجموعة موانئ أبوظبي عن أرباحها، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 66% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم، مدفوعة بنمو أحجام المناولة في قطاعات أعمال رئيسة، وتنوع محفظة أعمالها، وتوسعها محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال نمو الأعمال القائمة وعبر عمليات الاستحواذ والدمج.

كما وصلت نسبة نمو الإيرادات إلى 44% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي، باستثناء ما نتج عن أنشطة الدمج والاستحواذ. وقد حققت المجموعة هذه النتائج بفضل الأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، والتي حققت إيرادات بلغت 208% و26% و22% على أساس سنوي على التوالي.

وخلال الربع الثاني من عام 2023، ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 686 مليون درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ.

ارتفع إجمالي صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 3% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 310 ملايين درهم، في حين تأثر نمو الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بزيادة رسوم الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل المرتبطة بتوسيع أصول جديدة أثرت على تأخير تدفق الإيرادات.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يسرني الإعلان عن تحقيق المجموعة لنتائج مالية قوية في الربع الثاني من 2023، محققين نمواً في الإيرادات بنسبة 66% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم. وفي إطار مواصلة العمل وفقاً لتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة، فإننا على الطريق الصحيح نحو تنفيذ خطتنا الاستراتيجية لتنويع أنشطتنا، مستفيدين من تكامل محفظة أعمالنا ومن عمليات الاستحواذ الأخيرة التي أكملناها، مما يمهد الطريق لمواصلة تحقيق النمو وخلق قيمة حقيقية لمساهمينا».

من جهته قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي: «حققت المجموعة في الربع الثاني من عام 2023 أداءً مالياً قوياً، برز من خلال ارتفاع أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 686 مليون درهم، مما يعكس التزامنا بمواصلة تحقيق النمو المستدام، عبر توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز رقعة انتشارنا جغرافياً. وتوازياً مع ذلك، سنواصل العمل وفق برنامجنا الواعد لتعظيم الإنفاق الرأسمالي، مخصصين في سبيل ذلك 1.8 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، مما سيسهم في تلبية تطلعاتنا للنمو في المستقبل».