«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مع «سيمورغ إنفست»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيعها اتفاقية مبدئية مع شركة سيمورغ إنفست ذ.م.م («سيمورغ»)، المالكة والمطورة لمحطة «سارزها» البحرية متعددة الأغراض في ميناء كوريك، للاستثمار المحتمل في محطة الحبوب الواقعة في ميناء كوريك في كازاخستان.

وبموجب بنود الاتفاقية، يهدف الطرفان إلى إنشاء مشروع مشترك للاستثمار وتشغيل وتطوير محطة «سارزها» وتحويلها إلى محطة بحرية متعددة الأغراض.

وبهذه المناسبة، قال عبد العزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي، مجموعة موانئ أبوظبي: «من المرجح أن يكتسب هذا المشروع أهمية استراتيجية كبيرة، لا سيما في سياق مسار النقل الدولي العابر لبحر قزوين، كما أن إنشاء المشروع المشترك مع شركة سيمورغ قد يمثل إنجازاً رئيسياً ضمن استراتيجية الممر الأوسط».

وأضاف: «تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في مرحلة دقيقة، ما يؤكد التزام المجموعة بتوسيع انتشارها في منطقة آسيا الوسطى».