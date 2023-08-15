«الاتصالات» تستضيف اجتماعاً تحضيرياً لمؤتمر للاتصالات الراديوية

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الاجتماع الرابع للفريق الوطني للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في مقر الهيئة بدبي، وذلك بحضور أعضاء الفريق من ممثلي الجهات الحكومية والمرخص لهم في الدولة.

ناقش المجتمعون آخر المستجدات بشأن بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، وتوحيد المواقف بشأن تلك البنود، علماً أن المؤتمر سيُعقد في دبي في الفترة ما بين 20 نوفمبر - 15 ديسمبر من العام الجاري. واستعرض الاجتماع عمليات التحضير والتدابير التنظيمية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية إلى جانب بحث ومتابعة تطورات تنفيذ خطة العمل التي تم من خلالها مناقشة جميع بنود جدول الأعمال، والمواضيع المتوقع مناقشتها خلال المؤتمر القادم.

وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بالهيئة: «لقد كان التنسيق والعمل بروح الفريق الوطني الواحد من أهم أسرار نجاحنا على صعيد الأحداث والفعاليات العالمية، ونحن اليوم نتهيأ لواحد من أهم المؤتمرات العالمية في قطاع الاتصالات، ونعمل على إعداد مواضيع النقاش التي تخدم أهداف الدولة وفي مقدمتها رؤية «نحن الإمارات 2031» ومقتضيات مئوية الإمارات 2071.»

وأضاف الرمسي: «نسعى من خلال العمل المكثف الذي نقوم به على مستوى الفريق الوطني إلى اعتماد خطط متقنة تضمن سلاسة سير ونجاح أعمال المؤتمر، بما يلبي تطلعات الاتحاد الدولي للاتصالات حول نتائج نسخة العام الحالي من هذا الحدث العالمي الهام. كما نواصل، في الوقت نفسه، التنسيق والعمل مع مجموعة الشركاء إقليمياً، وعالمياً لضمان أفضل النتائج في المؤتمر».