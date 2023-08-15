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الاقتصادي

تفاهم بين مجلس سيدات أعمال أبوظبي و«باكمان»

خلال التوقيع علي مذكرة التفاهم (من المصدر)
16 أغسطس 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «باكمان»، المنصة الإلكترونية الرائدة والمتخصصة في تقديم الحلول والخدمات المبتكرة في مجال التجارة الإلكترونية، لدعم وتطوير المشاريع الخاصة بسيدات الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي. 
جاء ذلك خلال حفلٍ رسمي شهد توقيع المذكرة من قبل كلّ من نور التميمي، عضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعبد العزيز الملحم، الرئيس التنفيذي لشركة باكمان، بحضور شيخة النويس عضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي إلى جانب مسؤولين وموظفين لدى الجانبين. 
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، وذلك من خلال دعم المشاريع الخاصة بسيدات الأعمال، وتنسيق الفعاليات بما في ذلك الندوات والمحاضرات والمؤتمرات، إلى جانب ورش العمل والدورات التدريبية، فضلاً عن توفير خصم على جميع باقات الاشتراك لدى شركة باكمان بنسبة 20% لمنتسبي أعضاء مجلس سيدات أعمال أبوظبي. 
وبهذا الصدد، قالت نور التميمي، عضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «يأتي توقيع هذه المذكرة مع شركة «باكمان»، والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، في إطار التزامنا المستمر بتمكين سيدات الأعمال وإتاحة الفرص أمامهن ليصبحن نموذجاً يحتذى به في قطاع الأعمال، من خلال دعم المشاريع والأعمال الخاصة بها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي».
وأضافت: «نحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لتبادل المعارف والخبرات، وذلك في خطوة تأتي في إطار رؤى وتطلعات المجلس لتعزيز مكانة سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي على مستوى مختلف المجالات».
ومن جانبه، قال عبد العزيز الملحم، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة باكمان: «نفخر في باكمان بأن نكون جزءاً من منظومة الأعمال الرائدة التي تزدهر وتنمو اليوم بدعم وإشراف القيادة الرشيدة. ونحن ملتزمون بالمضي في رحلة النجاح هذه بما يلبي مستهدفات المبادرات الحكومية».

مجلس سيدات أعمال أبوظبي
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