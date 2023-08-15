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الاقتصادي

«جمارك دبي» تعرض تطور أنظمتها للتفتيش على «نواة للطاقة»

وفد شركة نواة للطاقة الزائر (من المصدر)
16 أغسطس 2023 00:53

دبي (الاتحاد)

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استقبلت إدارة الدعم الفني بجمارك دبي وفداً زائراً من شركة نواة للطاقة المختصة بالطاقة النووية لإطلاعه على أفضل الممارسات المطبقة في مجال الحماية، وتعريفه على الأنظمة والتقنيات الجديدة المستخدمة في كشف محاولات التهريب والتصدي لها.
واستقبل الوفد الزائر من جمارك دبي كل من المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني، والمهندس خالد الشامسي مدير أول قسم الخدمات الفنية والتطوير، وصلاح السماج خبير إدارة الدعم الفني، وماجد الزرعوني مدير الوحدات الخاصة، والمهندس عبدالله المازمي مدير قسم الخدمات الفنية، وعفاف آل محمد مساعد ضابط شراكة حكومية، حيث تم تقديم عرض توضيحي للوفد عن إدارة الدعم الفني وأنظمة التفتيش المتطورة بجمارك دبي.
وأوضح المهندس عادل السويدي أن هذا النظام يدعم انسيابية الأعمال والتجارة، ويعزز من مكانة ميناء جبل علي الذي يعد الميناء الأكبر في الشرق الأوسط وأحد أهم الموانئ البحرية عالمياً، حيث يمتاز النظام المتطور العملاق بمواصفات خاصة، بناءً على طلب من جمارك دبي بإمكانية مسح مركبات ومعدات ثقيلة بحد أقصى بأبعاد استثنائية تصل إلى 5.9 متر 5.5 X متر، ويعمل الجهاز بوضعي تشغيل، الثابت، حيث تكون المركبة في وضع متوقف، والمتحرك حيث يتم مسح المركبة أثناء عبورها من خلال الجهاز، يمتلك القدرة على كشف والتعرف على المواد المشعة وتحديد موقعها، والتعرف على البيان الجمركي للحاويات من خلال رقم الحاوية.

جمارك دبي
دبي
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نواة للطاقة
شركة نواة للطاقة
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