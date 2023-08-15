طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى لندن هيثرو

أعلنت طيران الإمارات أنها ستشغل خدمة إضافية بمعدل خمس رحلات أسبوعياً إلى لندن هيثرو وذلك اعتباراً من 31 أكتوبر القادم وحتى 30 مارس 2024. وستلبي هذه الخدمة طفرة الطلب خلال موسم الشتاء وتوفر للعملاء مزيدا من الخيارات للسفر. وتخدم طيران الإمارات مطار لندن هيثرو حالياً بست رحلات يومية بطائرات A380، وستعمل الرحلات الإضافية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت بطائرة بوينج /777-300ER /بتقسيم الدرجات الثلاث الأولى والأعمال والسياحية.

وستقلع اعتباراً من 31 أكتوبر القادم رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 41" من مطار دبي الدولي في الساعة 1:20 ظهراً لتصل إلى مطار لندن هيثرو في الساعة 5:20 مساء. وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 43" مطار لندن هيثرو في الساعة 8:15 مساء وتصل إلى دبي في الساعة 7:15 صباح اليوم التالي "جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي ولندن". وتواصل طيران الإمارات استعادة خدماتها في المملكة المتحدة مع استئناف تشغيل طائرات A380 إلى كل من برمنغهام وغلاسكو ومضاعفة خدمتها اليومية إلى ستانستيد وتحسين الخدمات إلى كل من نيوكاسل ولندن غاتويك.

وتخدم طيران الإمارات المملكة المتحدة حاليا بـ126 رحلة أسبوعياً بما في ذلك: 6 رحلات يوميا بطائرات A380 إلى لندن هيثرو 3 رحلات يومياً بطائرات A380 إلى لندن غاتويك رحلتان يوميا إلى لندن ستانستيد 3 رحلات يوميا بطائرات A380 إلى مانشستر رحلتان يوميا إلى برمنغهام إحداهما بطائرة A380 رحلة واحدة يوميا إلى نيوكاسل ورحلة واحدة يوميا بطائرة A380 إلى غلاسكو. وتغطي شبكة طيران الإمارات الواسعة أكثر من 140 وجهة عبر القارات الست.