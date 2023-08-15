شرطة أبوظبي و«أدنوك للتوزيع» تفتتحان مركزاً متنقلاً لفحص المركبات

افتتحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة "أدنوك للتوزيع"، مركز "أدنوك" المتنقل لفحص المركبات، الذي يأتي تحقيقاً لأهداف حكومة أبوظبي، وتنفيذاً لاستراتيجيات شرطة أبوظبي التي تعكس الرؤية المستقبلية للإمارة وسعيها المستمر لتوفير خدمات حكومية ملهمة واستباقية.

وشارك في مراسم تدشين المركز، كل من اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك للتوزيع"، بحضور العميد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأوضح العميد محمد البريك العامري، أن المركز سيقدم خدماته في العديد من المواقع في إمارة أبوظبي، من الساعة 7:00 صباحا إلى 3:00 عصراً، وبرسوم خدمة 400 درهم للشركات، و200 درهم للأفراد؛ حيث يتم طلب الخدمة عبر التواصل على الهاتف 800300 التابع لمركز خدمة عملاء "أدنوك للتوزيع".

وقال إن الاستجابة للطلبات المقدمة ستكون خلال ساعات، بما في ذلك تحديد الموقع، وبما يمكن المتعاملين من توفير الوقت والجهد في إجراء الفحص الفني المعتمد لمركباتهم، مؤكدا اهتمام شرطة أبوظبي و"أدنوك للتوزيع" الدائم بتوظيف التقنيات المتطورة؛ لتقديم أفضل الخدمات لمختلف شرائح المجتمع وإشراكهم في صناعة التجربة الخدمية الحكومية، وتوفير خدمات حكومية بأقل جهد وفي متناول الجميع.

من جانبه قال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع" إن افتتاح المركز المتنقل لفحص المركبات يأتي في ظل استراتيجية الشركة لتطوير خدمات متميزة تتوافق مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء، وفي ظل الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز البنية التحتية التي تدعم النمو الاقتصادي المستمر على مستوى الدولة.

واضاف: "تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع شرطة أبوظبي تماشياً مع توجيهات قيادتنا العليا التي كانت لها رؤية واضحة ومتماسكة لتوفير خدمات ذات جودة عالية، وتحقيق الرخاء والرفاهية لأفراد المجتمع، وتحسين الاستقرار والأمن والتنمية بما يتوافق مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية في خدمة وإسعاد المتعاملين".