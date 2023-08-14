الثلاثاء 15 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الصين تخفف القيود على الاستثمار الأجنبي

الصين تخفف القيود على الاستثمار الأجنبي
15 أغسطس 2023 01:02

بكين (د ب ا)

أخبار ذات صلة
وزير الدفاع الروسي: الأزمة في أوكرانيا كشفت ضعف الأسلحة الغربية
النفط ينخفض قبيل صدور بيانات اقتصادية في الصين

قال مساعد وزير التجارة الصيني تشين تشونجيانج إن الصين سوف تدرس تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بصورة معقولة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس أن الصين تعتزم تخفيف القيود على الاستثمار الاستراتيجي الأجنبي في الشركات المدرجة من خلال مراجعة القيود خلال النصف الثاني من العام. وقال المسؤول بوزارة التجارة زهو بينج  إن الصين أجرت مباحثات مع الشركات الأجنبية لتبادل الآراء بشأن قضايا تتضمن مكافحة قانون التجسس. وأضاف أنه لا يتعين أن تقلق الشركات الأجنبية طالما تعمل بصورة متوافقة مع القوانين والقواعد.

الصين
الاستثمار الأجنبي
وزير التجارة الصيني
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
جانب من لقاء وزيري الخارجية السعودي والسوري (وكالات)
عربي ودولي
السعودية وسوريا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
اليوم 20:06
جنود ينتشرون في شوارع نيامي عاصمة النيجر
عربي ودولي
بوتين يقدم رؤيته من أجل حل للوضع في النيجر
اليوم 19:57
نجم "سهيل"
الإمارات
"الإمارات للفلك" تحدد أول أيام موسم "سهيل" وانحسار القيظ
اليوم 19:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©