الصين تخفف القيود على الاستثمار الأجنبي

بكين (د ب ا)

قال مساعد وزير التجارة الصيني تشين تشونجيانج إن الصين سوف تدرس تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بصورة معقولة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس أن الصين تعتزم تخفيف القيود على الاستثمار الاستراتيجي الأجنبي في الشركات المدرجة من خلال مراجعة القيود خلال النصف الثاني من العام. وقال المسؤول بوزارة التجارة زهو بينج إن الصين أجرت مباحثات مع الشركات الأجنبية لتبادل الآراء بشأن قضايا تتضمن مكافحة قانون التجسس. وأضاف أنه لا يتعين أن تقلق الشركات الأجنبية طالما تعمل بصورة متوافقة مع القوانين والقواعد.