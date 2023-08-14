1400 شقة سكنية جديدة في أبوظبي خلال الربع الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

كشف تقرير سوق العقارات للربع الثاني 2023، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية، عن إضافة حوالي 1400 شقة إلى رصيد الشقق السكنية في أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2023، متوقعاً تسليم 2200 شقة و850 فيلا إضافية بحلول نهاية العام.

وقال التقرير: «بينما يتوزّع المعروض الجديد عبر معظم مناطق الاستثمار الدولية، تم تسليم الجزء الأكبر من المعروض داخل جزيرة الريم وجزيرة السعديات»، ومؤكداً أن هناك العديد من المشاريع الجديدة في مرحلة التخطيط والتصميم، ومن المتوقع الإعلان عنها رسمياً في وقت لاحق من العام 2023 وأوائل عام 2024.

وتم إطلاق عدد من المشاريع الجديدة للبيع في الربع الثاني من عام 2023، بما في ذلك مشاريع في كل من مرجان السعديات و«ذا سورس» في جزيرة السعديات وجزيرة الجبيل المرحلة الثالثة.

وبالنسبة لسوق الإيجار، لا يزال الطلب على الشقق والفلل مرتفعاً، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات ضمن نسب تتراوح ما بين 2% و5% خلال الربع الثاني من عام 2023. ولا تزال مجمعات الفلل الرئيسية هي الأكثر رواجاً، وتحديداً العقارات الموجودة في جزيرتي السعديات وياس، مع زيادة إيجارية تصل إلى 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وظلت المشاريع العقارية متوسطة ومنخفضة الجودة مستقرة نسبياً مع تغيرات رمزية في أسعار الإيجارات. ومع ذلك، لا يزال رصيد العقارات ذات جودة منخفضة يواجه ضغوطاً من العدد المتزايد للخيارات الناتجة عن زيادة العرض.

واستمر الطلب القوي على المساحات المكتبية - لا سيما في فئة A/ B+ بسبب اهتمام الشركات القائمة بتوسيع تواجدها أو دخول شركات جديدة إلى سوق أبوظبي.

وتم تسجيل أحجام معاملات قوية في الربع الثاني حيث وصل نشاط المبيعات (للمشاريع العقارية المكتملة وقيد الإنشاء) إلى مع نسبة كبيرة من هذا الطلب قادم من قطاع المستخدم النهائي. كما أثبتت أسعار مبيعات مشاريع الشقق المكتملة استقرارها نسبياً خلال الربع الثاني بمتوسط زيادة سنوية قدره 1%.

وسجل متوسط أسعار مبيعات الفلل في أبوظبي زيادة تقارب 2% خلال الربع الثاني. ومع ذلك، تستمر مجمعات الفلل الفاخرة والراسخة في التفوق حيث حققت بعض المجمعات نمواً في أسعار المبيعات يقترب من 6%.

كما لاقت المشاريع قيد الإنشاء، ولا سيما المشاريع الرئيسية وعالية الجودة الواقعة في السعديات وجزيرة ياس، إقبالاً لافتاً وسجّلت أسعاراً تتراوح ما بين 1500 و3800 درهم للقدم المربعة.

وفي دبي، أشارت «أستيكو» إلى تسليم ما يقرب من 11000 وحدة سكنية في الربع الثاني من عام 2023، حيث تضم غالبية هذا الرصيد (9400 وحدة) شققاً. وفي حين تباطأ عرض الفلل إلى حد ما خلال الربع، فمن المتوقع أن يرتفع خلال النصف الثاني من عام 2023 وأن تزداد وتيرة العرض بعد ذلك مع ما يقرب من 20000 إنجاز مخطط له في 2024/2025. وعلى الرغم من الطلب المستمر من جانب المستأجرين الحاليين والوافدين الجدد، فإن السوق ليس محصناً ضد التغيرات في ديناميكيات العقارات، بما في ذلك على المستوى الجزئي. وعلى سبيل المثال، شهدت بعض المناطق، مثل ميدان (مع إضافة عزيزي ريفيرا) والمرابع العربية 3 والفرجان، نمواً رمزياً في الإيجارات نظراً لزيادة العرض. وعلى العكس، أدت قلة توافر الوحدات وحركة المستأجرين المحدودة في المجمعات الرائجة مثل واحة دبي للسيليكون (فلل السدر) وفلل الواحة وفلل ليان وشاطئ جميرا ريزيدنس وجرينز/ فيوز إلى زيادات أعلى من المتوسط. وارتفع متوسط أسعار إيجارات الشقق والفلل والمكاتب بنسبة 6% و3% و6% على التوالي خلال الربع و21% و23% و25% سنوياً. ويستمر الضغط التصاعدي بلا انقطاع عبر جميع فئات الأصول. ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة الزيادة داخل بعض المجمعات وفئات الأصول، خاصة داخل قطاع الفلل. ويستمر نمو الطلب من جانب المستأجرين وزيادة عدد الخيارات في سوق مساحات العمل عالية الجودة والهجينة والعمل المشترك، لا سيما فيما يتعلق بمساحات الفئة الأولى.