2.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 717 مبايعة بقيمة 2.09 مليار درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 348.18 مليون درهم و687 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.74 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم، وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، وأخيراً مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 97 مبايعة بقيمة 172 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 90 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 368 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 692.02 مليون درهم منها 38 رهونات أراض بقيمة 158.84 مليون درهم، و93 رهونات فلل وشقق بقيمة 533.19 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 352 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 65 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 28.44 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 6.04 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.04 مليون درهم.