1.83 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بقيمة 1.83 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، بحسب بيانات صادرة عن سوقي أبوظبي ودبي. وأفادت البيانات بأن المستثمرين الأجانب غير العرب ضخوا خلال الجلسة استثمارات جديدة بقيمة 66 مليون درهم (صافي شراء).

وشهد سوق أبوظبي تداول 340 مليون سهم بقيمة 1.53 مليار درهم، وانخفض المؤشر العام للسوق إلى مستوى 9848 نقطة بانخفاض قيمته نحو 32 نقطة مقارنة مع مستوى المؤشر العام قبيل الافتتاح تعادل 0.318%

وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب (غير العرب) ضخوا استثمارات جديدة خلال جلسة أمس، بلغت قيمتها 35 مليون درهم، صافي شراء، فيما سجلت تداولات المستثمرين الخليجيين والعرب نحو 18 مليون درهم صافي بيع.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن السوق، فقد أظهرت محصلة التداولات في سوق أبوظبي أمس ارتفاع أسعار 31 شركة مقابل تراجع أسعار 27 شركة، في حين أغلقت 45 شركة على استقرار دون تغيير في أسعار أسهمها مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية أول أمس.

وفي سوق أبوظبي، تركزت التداولات على «كيو هولدنج» و«العالمية القابضة» و«ملتبلاي» و«ألفا ظبي» و«برجيل».

إلى ذلك، شهد سوق دبي تداول 176 مليون سهم بقيمة 301 مليون درهم، وتراجع المؤشر العام للسوق إلى مستوى 4059 نقطة بانخفاض 5.5 نقطة تعادل 0.13% عن مستواه قبيل الافتتاح أمس.

وتظهر محصلة التداولات في سوق دبي ارتفاع أسعار 11 شركة مقابل تراجع أسعار 20 شركة، فيما أغلقت 4 شركات من دون تغيير في أسعار أسهمها مقارنة مع مستواها أول أمس.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن سوق دبي، فإن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب من غير العرب أظهرت صافي شراء بقيمة 31 مليون درهم، في حين تظهر محصلة تداولات المستثمرين العرب والخليجيين صافي بيع بقيمة 33 مليون درهم خلال جلسة تداولات الأمس.

وتركزت التداولات على أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، و«إعمار العقارية»، و«جي إف إتش»، و«شركة سوق دبي المالي»، و«شركة تعليم» و«العربية للطيران».