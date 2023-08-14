«إشراق» تعيّن محمد الهاشمي رئيساً تنفيذياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» أمس عن تعيين محمد الهاشمي رئيساً تنفيذياً جديداً لقيادة المرحلة المقبلة من مسار نمو وتوسع الشركة.

يمتلك الهاشمي خبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً مع قدرات متميزة في إدارة الاستراتيجيات المالية والأداء. وشغل قبل انضمامه إلى إشراق منصب المدير المالي التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال.

وبهذه المناسبة، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار: «نرحب بانضمام محمد الهاشمي إلى فريقنا، ونتطلع إلى الاستفادة من دوره المحوري لقيادة المرحلة المقبلة من مسيرة نمو وتوسع الشركة. ويضيف انضمام الهاشمي لفريقنا رصيداً قوياً يساعدنا على تحقيق تطلعاتنا الطموحة بتبوء مكانة رائدة في السوق على صعيد الاستثمارات المربحة وعالية الجودة.».

من جانبه قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إشراق للاستثمار»: «يشرفني أن أتولى دفة القيادة في شركة إشراق التي تلتزم بتوفير فرص استثنائية وعوائد تراكمية لمستثمريها. وأتطلع إلى التعاون بشكل وثيق مع رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة لرسم مسار نمو الشركة».