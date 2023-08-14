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جمارك دبي تتلقى 54.3 ألف فكرة جديدة

جمارك دبي تتلقى 54.3 ألف فكرة جديدة
15 أغسطس 2023 01:02

دبي (وام)

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تلقت جمارك دبي نحو 54 ألفاً و318 فكرة وابتكاراً جديدين، منذ إنشائها قنوات تطوير الأفكار عام 2000 وحتى النصف الأول من العام الحالي، فيما تحرص الدائرة على إطلاع كافة الجهات على التقدم الذي حققته في تطوير الابتكار من خلال تشجيع الأفكار والابتكارات الجديدة.
وتعزز جمارك دبي جهودها لنشر ثقافة الابتكار من خلال استقبال الوفود من مختلف الجهات لتعريفها بتجربة الدائرة في تطوير الابتكار، ودعمها بالمتابعة المباشرة مع كافة الإدارات الجمركية لدراسة جدواها وتحويلها إلى مراحل التنفيذ، وصولاً إلى تطبيقها عبر إدخاله في دورة العمل الجمركي، لتنعكس إيجابياً على أداء الدائرة ودورها في حماية المجتمع وتيسير التجارة.
وقال حسين الفردان، مدير مركز الابتكار في جمارك دبي، إن نشر ثقافة الابتكار يعد من الأولويات الأساسية لدى جمارك دبي، لذلك نعمل على نقل تجربتنا في تطوير الابتكارات الجديدة إلى كافة الجهات الحكومية والخاصة لمساعدتها على تطوير منظومات الابتكار لديها، دعماً لدورها في تقدم الاقتصاد وخدمة المجتمع، حيث تعد تجربة تطوير الابتكارات من التجارب الثرية في هذا المجال.

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