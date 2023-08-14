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«ويز إير» تسير رحلات بين لندن والقاهرة

«ويز إير» تسير رحلات بين لندن والقاهرة
15 أغسطس 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «ويز إير»، عن إضافة مسار جديد لرحلاتها يربط بين مطار لندن لوتون في العاصمة البريطانية لندن ومطار «سفنكس الدولي» في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على تعزيز نموها في منطقة الشرق الأوسط، وتأكيداً على التزامها بتوسعة خيارات السفر منخفض التكلفة بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط .
ومن المقرر أن تسير «ويز إير» رحلاتها بين القاهرة ولندن اعتباراً من 30 أكتوبر وبمعدل 3 رحلات أسبوعية أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، لتتيح الفرصة للمسافرين من السياح والمقيمين في كل من المملكة المتحدة، ومصر للسفر.
وبهذه المناسبة، قالت ماريون جوفروي، المدير الإداري لشركة ويز إير في المملكة المتحدة: «يسرنا إطلاق مسار جديد يربط بين عاصمتي المملكة المتحدة ومصر لتوفير فرصة استكشاف الثقافات الغنية التي تتميز بها الوجهتان بأسعار منخفضة للغاية. كما تؤكد هذه الخطوة، بعد شهر واحد فقط من الإعلان عن إطلاق الوجهات بين المجر وإيطاليا ومصر، على التزامنا المستمر بدعم النمو المستدام لقطاع الطيران في كل من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط».

ويز إير
لندن
القاهرة
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