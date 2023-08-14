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مركز بحوث «كهرباء دبي» يسجل براءة اختراع جديدة

مقر مركز بحوث كهرباء ومياه دبي (من المصدر)
15 أغسطس 2023 01:02

دبي (الاتحاد)

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سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، براءة اختراع جديدة عن لوحة طباعة وطريقة مبتكرة لفصل المواد الناتجة عن الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكلٍ آلي، لضمان أداء أفضل للطابعات ثلاثية الأبعاد، وتسهيل إزالة المواد المطبوعة ثلاثية الأبعاد خلال عملية الطباعة، مما يتيح عملية طباعة متواصلة.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على دعم مساعي دبي في أن تكون عاصمة عالمية للطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال إيجاد حلول وتقنيات مبتكرة تعمل على عصرنة تصنيع قطع الغيار اللازمة لعملنا، وتطويع تصنيعها بحيث تصبح أكثر استدامة، ودفع عجلة الابتكار في مختلف مجالات الإنتاج والتشغيل التي تحتاجها الهيئة، مما يسهم في توفير الوقت وخفض التكاليف، وتحسين الإنتاجية والكفاءة.
وأضاف: «انسجاماً مع «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نتبنى تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كأحد الحلول المبتكرة التي نستفيد منها في عملياتنا الداخلية لطباعة قطع الغيار للأجهزة والمعدات، إضافة إلى إطالة العمر الافتراضي لهذه المعدات. وتعد الهيئة أول جهة في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المعدنية باستخدام الخيوط والأسلاك، كما أنها دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أول مختبر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم.» من جانبه، لفت المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إلى أن مركز البحوث والتطوير أصبح منصة عالمية توفر حلولاً وتقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز العمليات التشغيلية والخدماتية لمختلف قطاعات المؤسسات الخدماتية.

مركز البحوث والتطوير
دبي
الإمارات
هيئة كهرباء ومياه دبي
براءة الاختراع
الطباعة ثلاثية الأبعاد
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