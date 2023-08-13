20 مليون مشترك في خدمات «المتحرك» بالإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك في دولة الإمارات، 20.2 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام الحالي 20.2، بحسب بيانات صادرة عن مشغلي الاتصالات في الدولة.

ونمت قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك في شركة اتصالات من e& في الإمارات بنسبة 5.7 % خلال الربع الثاني لتصل إلى 12.2 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 11.55 مليون بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.

وزادت أعداد مشتركي الهاتف المتحرك في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» على أساس سنوي بواقع 8 % خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 8 ملايين مشترك بنهاية النصف الأول مقارنة بنحو 7.4 مليون مشترك خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى مستوى خدمات النطاق العريض فبلغ إجمالي عدد المشتركين في الخدمة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 1.959 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وزادت أعداد مشتركي النطاق العريض في شركة اتصالات من e& خلال الربع الثاني على أساس سنوي بواقع 3.9% لتصل إلى 1.4 مليون مشترك بنهاية النصف الأول.

ونمت قاعدة مشتركي النطاق العريض في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الربع الثاني على أساس سنوي بواقع 18.3% لتصل إلى 559 ألف مشترك بنهاية النصف الأول.

وبالنسبة لشركة اتصالات من e& فبلغ إجمالي على مستوى قاعدة المشتركين بها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 13.9 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة بلغت نسبتُها 5.1%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

أظهرت شركة «اتصالات من e& أداءً تشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 حيث شهدت قاعدة مشتركيها في خدمات الهاتف المتحرك والثابت زيادة مستمرة، وهو ما أسهم في نمو نسبة عدد المشتركين الإجمالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مما أسهم في نمو الإيرادات بنسبة إجمالية وصلت إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما ارتفع عدد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتحققت هذه الإنجازات والنمو الملحوظ نتيجة تفاعل العملاء الإيجابي مع العديد من العروض المتميزة التي أطلقتها»اتصالات من e& مثل «Emirati Freedom» و«Freedom Live».

وارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 2.1%، و1.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وتحقَّق هذا النمو نتيجةً للعروض الجديدة التي أطلقتْها «اتصالات من e& مثل» Business Pro «و» Home Wireless «.

واستمرت اشتراكات» eLife«في جني ثمار جودة الشبكة الفائقة وتنوع المحتوى، مما أدى إلى نمو قوي بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي إلى 1.2 مليون مشترك ويعود ذلك إلى النمو في إجمالي قطاع النطاق العريض حيث شهد المشتركون زيادة بنسبة 3.9% على أساس سنوي ليسجل 1.4 مليون مشترك.

تجارب مخصصة

وفي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أسهمت الخدمات المبتكرة والتجارب المخصصة والمركزة في زيادة قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة قدرها 8% حيث أنهت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الربع الماضي بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بلغت 8 ملايين مشترك.

واختتمت الشركة الربع الثاني من عام 2023 بنمو في صافي المشتركين الجدد بخدمات الدفع الآجل للربع الثامن على التوالي بواقع 13 ألف مشترك جديد بفضل النجاح الذي حققته باقات البيانات غير المحدودة ونمو الطلب من جانب قطاع المؤسسات وشهدت قاعدة عملاء خدمات الدفع المسبق نمواً بنسبة 7.4% بالمقارنة مع الربع الثاني في 2022 لتصل إلى 6.5 مليون في نهاية الربع الثاني رغم الانخفاض الطفيف مقارنةً بالربع الأول والذي يرجع أساساً إلى التأثير الموسمي.

وحافظت خدمات النطاق العريض على جاذبيتها للعملاء حيث أنهت الشركة الربع الثاني بقاعدة عملاء بلغت 559 ألف بزيادة قدرها 18.3٪ على أساس سنوي، وأسهمت المبادرات التي أطلقتها الشركة للاستمرار في توسيع شبكة الألياف الضوئية والتنفيذ المنضبط للاستراتيجيات الخاصة بخدمات النطاق العريض في تسجيل ربع آخر من الأداء القوي.