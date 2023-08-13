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الاقتصادي

محمد الحسيني يلتقي سفير إيران لدى الإمارات

الحسيني وعامري خلال اللقاء (من المصدر)
14 أغسطس 2023 01:05

دبي (الاتحاد)

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عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماعاً مع رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الإمارات.
وخلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة المالية في دبي، تطرق معاليه إلى جهود تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ثم تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استعرض معالي محمد بن هادي الحسيني سبل التعاون في المواضيع المتعلقة بالقطاع المالي وبما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تعزيز استقرار المنطقة اقتصادياً وتحقيق التنمية والتقدم والرخاء.

محمد الحسيني
إيران
الإمارات
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