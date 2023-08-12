اقتصادية رأس الخيمة تنظم ورشة حول قوانين الملكية الفكرية

رأس الخيمة (وام)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ورشة عمل تدريبية حول قوانين الملكية الفكرية وأساسيات التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد ومخاطر المنتجات المقلدة على المستهلك. شارك في الندوة -التي أُقيمت برعاية شركة سابا للملكية الفكرية- ثلاثون مشاركاً من أفراد المجتمع وموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة واستهدفت تأهيلهم وتدريبهم على الكشف عن المنتجات والتمييز بين الأصلي والمقلد منها، سعياً لمكافحة المنتجات المقلدة وحماية المجتمع والحفاظ على أمنه الاقتصادي والتجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات والمؤسسات.

وقال فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، إن أساليب الغش التجاري بلغت مراحل متقدمة في تقليد المنتج الأصلي، ويصعب على غير المتخصصين كشف هذا التزوير والتقليد ما يحمل الإدارة مسؤولية تدريب وتأهيل الأفراد من الموظفين أو المستهلكين بهذا الشأن.. وعليه جرى في هذا الصدد تنظيم مبادرة «لنحذر» السنوية لتوعية المستهلكين بممارسات الغش التجاري التي يمارسها التجار الوهميون، إذ إن معرفة الفروقات البسيطة بين المنتجين، الأصلي والمقلد، تحميهم وأسرتهم من الغش والاستغلال.