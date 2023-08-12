13 تحفة معمارية تجذب السياحة العالمية إلى أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تجذب 13 تحفة معمارية مقامة في أبوظبي، السياحة العالمية القادمة إلى دولة الإمارات، حيث أصبحت هذه المباني أيقونات معمارية تميز الإمارة عن غيرها من الوجهات السياحية في العالم. وتتميز هذه التحف المعمارية بتصميمات فريدة جعلتها من الوجهات السياحية والثقافية الجاذبة للزوار من مختلف بلدان العالم، وهي متحف اللوفر أبوظبي، وبرج «كابيتال جيت»، وجامع الشيخ زايد الكبير، وجسر الشيخ زايد، وأبراج الاتحاد، وقصر الإمارات، وقصر الوطن، وقصر الحصن، وعالم فيراري أبوظبي، وأبراج البحر، ومقر الدار، وكلية بيركلي للموسيقى، ومنتجع «قصر السراب».

وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، استقبلت الإمارة ما مجموعه 18 مليون زائر العام الماضي، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها %13 مقارنة بعام 2021. كما بلغت معدلات إشغال الفنادق أكثر من %70، وتستهدف الدائرة استقطاب أكثر من 24 مليون زائر مع نهاية عام 2023. فبحسب الموقع الإلكتروني لـ «حياكم أبوظبي»، المبادرة الترويجية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تم تحديد أهم تلك التحف المعمارية.

متحف اللوفر أبوظبي

متحف اللوفر أبوظبي من أهم الوجهات الثقافية، صمّمه المهندس المعماري جان نوفيل الحائز على جائزة بريتزكر، فمبنى متحف اللوفر أبوظبي، أيقونة معمارية، تجمع بين التصميم المعماري العربي والإماراتي والعالمي، ليظهر لزواره أنه يطفو على مياه الخليج العربي، من خلال قبته الفضية الضخمة التي تتلألأ وسط المياه، وتزن 7500 طن، وتسمح بمرور أشعة الشمس إلى داخله، ما يوفر بيئة صحية وآمنة للحفاظ على المعروضات الفنية

كابيتال جيت

ناطحة سحاب تشق أفق أبوظبي في مشهدٍ مهيب، في صورة عمود فضي مائل من الفولاذ اللامع والنوافذ الزجاجية البراقة، تُمثل ناطحة السحاب «كابيتال جيت» هذه الخلفية المثالية للعديد من الصورة الأخاذة - غير أنّها تحتل مكانة عالية في قائمة الوجهات الفاخرة.

جسر الشيخ زايد

يمتد جسر الشيخ زايد عبر قناة المقطع لربط مدينة أبوظبي بالبر الرئيسي، يُعدّ الجسر تحفةً فنيةً من الفولاذ والخرسانة، حيث تمّ تصميم هذا المعلم البارز، والمعروف بأنّه أكثر الجسور تعقيداً على الإطلاق، من خلال المهندسة العراقية البريطانية الراحلة زها حديد، وتوحي الصورة الظلية الهيكلية للأقواس الفولاذية المنحنية، والتي ترتفع من الأرصفة الخرسانية الضخمة وتميل عند الزوايا، بموجة من أمواج المحيط أو بالكثبان الرملية المتموجة. ويتميز بتصميم إضاءة ديناميكي مع ألوان ناعمة تنساب عبر هيكله، وتتدلى مساراته من أقواس فولاذية، تشكّل موجة انسيابية، على طول 842 متراً وارتفاع 64 متراً.

أبراج الاتحاد

تتميز أبراج الاتحاد الحديثة والمتطورة بفن العمارة الدراماتيكية، حيث يقع المجمع المكون من خمسة أبراج على كورنيش أبوظبي، وهو عبارة عن محطة واحدة للإقامة والعمل والتسوق وتناول الطعام في أجواء وإطلالات بانورامية خلابة على المدينة والخليج العربي، حيث شهد هذا المبنى مشهداً مليئاً بالأدرينالين من سلسلة أفلام «فاست آند فيوريوس» وللحصول على بعض من أفضل إطلالات بالمدينة، فتضم الأبراج منارة الرؤية من 300 (بالطابق 74 من البرج الثاني).

قصر الإمارات

وشُيد فندق قصر الإمارات بإتقان وحرفية ليغطّي مساحة 850 ألف متر مربع، بملامح قصر عربي مع تصميم ملكي مطعم بالذهب والفضة والفسيفساء عند أجمل بقعة في العاصمة، وإطلالة خلّابة على الخليج وشاطئ رملي خاص يصل طوله إلى 1.3 كيلومتر، ويضم قصر الإمارات مجالس وقاعات لعقد الفعاليات والاجتماعات، إضافة إلى 390 من الغرف الفندقية الفاخرة، منها 88 جناحاً.

قصر الوطن

يعد قصر الوطن، الذي يقع ضمن مجمع قصر الرئاسة والذي تبلغ مساحته 380 ألف متر مربع، وجهة سياحية وثقافية تعد واحدة من أهم المعالم التي يزورها السياح والزوار ضمن برامجهم السياحية في الإمارة، فهو يضم كنوزاً ثقافية وتراثية وعلمية وحضارية.

يتميز قصر الوطن بطابعه وتصميمه المعماري الذي يعكس جماليات فن العمارة العربية، من خلال الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية والألوان المستوحاة من طبيعة المنطقة، في وقت بُنيت فيه واجهة القصر من الجرانيت الأبيض والحجر الجيري الذي يدوم لمئات السنين، واختير اللون الأبيض باعتباره رمزاً للنقاء والسلام، وتم استخدام 5 آلاف شكل هندسي وطبيعي ونباتي متنوع مستوحى من طبيعة المنطقة.

أبراج البحر

يتميز تصميم أبراج البحر باعتماده على الطبيعة والثقافة، حيث قام المهندسان المعماريان عبد المجيد قرانوح وإيداس أركويتيكتوس بتصميم هذه الأبراج المبتكرة والصديقة للبيئة، ويتكونان من 29 طابقاً، ويتميز كل منها بواجهات على طراز المشربية تتكون من 1000 حاجز شمسي مصمم لحجب حرارة الشمس بنسبة 50% على الأقل، تتقلص الألواح التي تشبه أعشاش النحل وتتوسع استجابة لمسار الشمس، ويتم التحكم فيها بوساطة نظام برمجة متقدم.

مقر الدار

يُعدّ «مبنى مقر الدار» أول مبنى دائري في شبه الجزيرة العربية أذهل الجميع وأصبح فريداً من نوعه، حيث عندما تلقى مؤسس شركة إم زي للهندسة المعمارية مروان زغيب رسالةً مفادها إنشاء مبنى أيقوني لمقر الدار العقارية، اختار تصميماً كلاسيكياً بسيطاً مع وضع لمسة قوية.

وكان التناسق هو المفهوم الذي استرشد به زغيب، حيث استخدم مصادفة البطلينوس كمصدر إلهام له، نظراً لتراث أبوظبي البحري، حيث يرمز الشكل المستدير للدائرة إلى الوحدة والاستقرار والعقلانية، ليتم تصميم المبنى ليتكون من جدارين زجاجيين عملاقين محدبي الشكل، وارتفاع يبلغ 110 أمتار، متصلين بشريط زجاجي ضيق، وظهر المبنى أيضاً في فيلم الإثارة الأميركي عام 2019، «6 أندرغراوند».

كلية بيركلي للموسيقى

كلية بيركلي للموسيقى وهي تعاون حكومة أبوظبي مع كلية بيركلي للموسيقى والتي مقرها الولايات المتحدة الأميركية، وتمّ في السابق تجديد جناح دولة الإمارات السابق الذي صممه نورمان فوستر، والذي يميزه شكل الكثبان الرملية التي يمكن التعرف عليها على الفور، لإيواء حرم بيركلي أبوظبي الجديد، يضم هذا المعلم الرائع 3900 متر مربع من مساحة مخصصة للعروض واستوديوهات التسجيل واستوديوهات وغرف التدريب وغرف الفرق وغيرها الكثير.

جامع الشيخ زايد الكبير

جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي أحد أكبر الجوامع في العالم، يمزج بين عناصر التفرد كصرح شامخ تروي معالمه الآسرة حكايات عن الفكر الصائب لدولة الإمارات التي تحتفي بالتنوع الثقافي، ويُعتبر من أعظم الأعمال المعمارية التي توائم بدقة متناهية بين مختلف مدارس العمارة الإسلامية والهندسة الحديثة، ويجسّد رسالة الإسلام المتمثلة بالانفتاح على الآخر.

وبدأت قصة جامع الشيخ زايد الكبير في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، عندما أمر بتشييده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، ليكون صرحاً عالمياً لإبراز الثقافة الإسلامية، وجامعاً تقام فيه الشعائر الدينية، ومقصداً يرسخ قيم التعايش بين الشعوب، ومرجعاً حياً للعمارة الإسلامية الحديثة،

يتميز جامع الشيخ زايد الكبير بمجموعة قباب يصل عددها إلى 82 قبة تقع أكبرها في وسط قاعة الصلاة الرئيسة. وتتدلى فوقها واحدة من أكبر الثريات في العالم مطعمة بذهب عيار 24 قيراطاً. ويضم الجامع أكثر من 1000 عمود، وتغطّي أرضيته أكبر سجادة يدوية الصنع في العالم. وتتميز تصاميمه بالرخام الطبيعي متعدد الألوان، المطعم بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة، يعلوها تصميم على شكل رأس النخلة من الألمنيوم المذهب، وتجسد تصاميم المنارات الـ 4 أساليب العمارة الإسلامية، وتظهرها في شكل واحد، ويضم الجامع 7 ثريات مصنوعة من الكريستال تزن أكبرها 12 طناً، ويصل ارتفاعها حتى 15 متراً.

عالم فيراري أبوظبي

تتميز مدينة عالم «فيراري أبوظبي» بلونها الأحمر وتصميمها الفريد قلب جزيرة ياس، لتُعلن عن بدء مرحلة جديدة من عالم الترفيه والفخامة من أبوظبي إلى العالم. واستطاعت «فيراري أبوظبي» خلال تلك الحقبة أن تكون مرفقاً ترفيهياً يحتضن جميع الفئات العمرية من أطفال وعائلات وأفراد من خلال أكثر من 43 لعبة وتجربة ترفيهية، بينما كان عدد التجارب عند افتتاحها 20 لعبة وتجربة، فضلاً عن العروض الحية والفعاليات والمهرجانات المتنوعة التي تثري تجارب الزوار.

قصر السراب

قصر السراب يتميز بتصميم يظهر كأنه يرتفع كسراب من المنحدرات التي تحيط به، فيما ينبثق هذا القصر من الكثبان الرملية المتلألئة في الربع الخالي المهيب كرسمة من رسومات قصة ألف ليلة وليلة، استغرق بناء هذا الفندق ثلاث سنوات، مع مشاركة 5000 عامل أعادوا هذا القصر المهيب إلى الحياة.

قصر الحصن

يستمتع محبو الثقافة بالرجوع بالزمن عند زيارة أقدم مبنى قائم في أبوظبي، إذ يُعدّ قصر الحصن معلماً تاريخياً تمّ بناؤه في الأصل كبرج مراقبة عام 1761، وبعدها بسنوات، تمّ توسيعه ليصبح حصناً رائعاً، حيث كان يضم العائلة المالكة آنذاك، كان يطل هذا البناء المذهل على طرق التجارة الساحلية، وكان بمثابة الحماية الرادعة لبئر المياه العذبة الوحيدة في أبوظبي.

وأصبح قصر الحصن نصباً تذكارياً وطنياً حيث تمّ ترميمه، بمبنييه الأيقونيين - القلعة الداخلية (التي شُيدت أول مرة عام 1795) والقصر الخارجي (1939-1945) - ويحكي القصر قصة تاريخ هذه المدينة الرائعة وتطورها على مدار السنين.