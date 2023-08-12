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خام البصرة يحقق مكاسب للأسبوع السابع

خام البصرة يحقق مكاسب للأسبوع السابع
13 أغسطس 2023 01:22

بغداد (د ب أ) 

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أفاد تقرير عراقي، أمس، بأن خام البصرة حقق مكاسب كبيرة للأسبوع السابع، بعد أن قلصت السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإمدادات. 
ووفق وكالة «شفق نيوز» الإخبارية، أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له الجمعة على ارتفاع بلغ 1.3 دولار ليصل إلى 86.22 دولاراً، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 4.43 دولار، بما يعادل 5.42%. 
فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع أيضاً بلغ 1.45 دولار ليصل إلى 89.52 دولار، وسجل مكاسب أسبوعية أيضاً بلغت 4.68 دولار، أو ما يعادل 5.52%. 
وارتفعت أسعار النفط، مدعومة بتوقعات متفائلة بشأن الطلب من منظمة «أوبك»، ووكالة الطاقة الدولية.

البصرة
العراق
خام البصرة
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