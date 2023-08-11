41 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية الإماراتية مكاسب في قيمتها السوقية الإجمالية، بقيمة 41 مليار درهم لترتفع إلى 3.562 تريليون درهم أمس، مقارنة مع 3.521 تريلون درهم بنهاية الأسبوع السابق، مدفوعة بتدفق استثمارات أجنبية جديدة وعمليات شراء مؤسساتية، بحسب البيانات التي توفرها أسواق المال بالدولة.

وسجلت المؤشرات العامة لأسواق المال المحلية مستويات هي الأعلى منذ بداية العام خلال الأسبوع المنتهي أمس، حيث تجاوز مؤشر سوق أبوظبي حاجز الـ10 آلاف نقطة، قبل أن ينخفض قليلاً بفعل عمليات جني أرباح.

وكذلك مؤشر سوق دبي المالي الذي ظل فوق حاجز الـ 4 آلاف نقطة.

وتظهر البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت 272 مليون درهم صافي شراء، في السوقين، كما ضخ المستثمرون المؤسساتيون 128 مليون درهم جديدة في سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي.

إلى ذلك استقطبت الأسواق تداولات إجمالية في السوقين بقيمة 8.7 مليار درهم.



سوق أبوظبي

واستقطب سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي تداولات بقيمة بلغت 6.7 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية، تم تداولها من خلال 100 ألف صفقة أبرمت في السوق خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ حجم الأسهم المتداولة 1.74 مليار سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مرتفعاً بقيمة 94 نقطة تعادل 0.95% على مستوى 9880 نقطة بنهاية تداولات الأمس، مقارنة مع 9786 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وحققت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي مكاسب بقيمة 43 مليار درهم عند مستوى 2.875 تريليون درهم أمس، مقارنة مع القيمة السوقية التي كانت تبلغ 2.832 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وكانت محصلة التداولات في سوق أبوظبي ارتفاع أسعار 38 شركة مقابل تراجع أسعار 33 شركة فيما أغلقت أسعار 32 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب استمروا خلال الأسبوع الماضي، بضخ رؤوس أموال جديدة للاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، حيث بلغت محصلة تداولاتهم 261 مليون درهم صافي شراء.

واستحوذ المستثمرون الأجانب على 26% من إجمالي قيمة التداولات بما يقارب 1.1 مليار ردهم خلال الأسبوع.

وتفصيلاً، سجلت تداولات المستثمرين الأجانب (غير العرب) محصلة بلغت قيمتها 210 ملايين درهم صافي شراء، وكذلك المستثمرين الخليجيين بمحصلة قيمتها 57 مليون درهم صافي شراء أيضاً، فيما سجل المستثمرون العرب (غير الخليجيين) محصلة تداولات بلغت قيمتها 6 ملايين درهم صافي بيع.

كما أظهرت بيانات السوق أن المستثمرين المؤسساتيين استحوذوا على 61% من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع، بقيمة 4.07 مليار درهم، وأظهرت تداولات المؤسسات توجه نحو الشراء، حيث بلغت محصلة تداولاتها 128 مليون درهم صافي شراء.



سوق دبي

وفي سوق دبي المالي استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 687 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، بانخفاض طفيف قيمته 2 مليار درهم مقارنة مع نهاية الأسبوع السابق حيث بلغت قيمة الشركات المدرجة 689 مليار درهم. وبلغت قيمة التداولات نحو 2 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام للسوق أمس، على مستوى 4.064 نقطة، بانخفاض قيمته نحو 19 نقطة، مقارنة مع 4083 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي نحو 862 مليون درهم لتشكل ما يقارب 43.50% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 851 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.94% من إجمالي قيمة المبيعات، وكمحصلة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 11 مليون درهم، صافي شراء.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 916.2 مليون درهم تشكل ما نسبته 46.24% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 972 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49.05% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 55.80 مليون درهم، صافي بيع.