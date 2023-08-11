«الجرافات البحرية» تفوز بعقد لزيادة استخلاص المواد الوسيطة من أدنوك للغاز

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، وبالشراكة مع «تكنيكاس ريونيداس»، على خطاب ترسية مشروع تسريع استرداد وتسييل الإيثان (MERAM) من شركة «أدنوك» للغاز.

يتقاسم الطرفان بقيادة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية قيمة المشروع البالغة حوالي 13.1 مليار درهم.

ويشمل نطاق المشروع توسعة البنية التحتية لمعالجة الغاز في مرافق شركة أدنوك للغاز وزيادة استخلاص المواد الوسيطة لتوفير إمدادات من المواد الوسيطة لمجمع الرويس الصناعي.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: نواصل استراتيجيتنا الطموحة في تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية في مشاريعنا، وتطبيق أحدث المستجدات التكنولوجية في مجال الطاقة، وبناء بيئة عمل قادرة على الإنجاز، والتعاون البناء مع شركائنا، والحفاظ على التميز والتطور المستدام للنتائج، والمساهمة في ازدهار قطاع الطاقة.

وأوضح أن هذا المشروع يُشكل إضافة نوعية وإيجابية لتعظيم قدرات وخبرات الكوادر والكفاءات الإماراتية في مجال الطاقة والإنشاءات، ويدعم المشاركة بفعالية في مسيرة النهضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: أنه في ظل التطورات والتنافسية الكبيرتَيْن التي تشهدهما صناعة البترول والغاز في العالم، تقدم مجموعة الجرافات البحرية الوطنية بتفوقها التقني ورؤيتها المستقبلية، مثالًا حيًّا على الريادة والتميز في المشروعات البترولية البرية، والتي تأتي في مقدمة خططنا المستقبلية للتوسع. وقال: هذه المشروعات التي تُرسخ مكانتنا كرواد في هذا المجال وتواكب التوجه الاستراتيجي الذي يتزامن مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويُظهر قوتها كقوة عالمية غير قابلة للتجاوز في قطاع الطاقة وهذا يُمثل جزءًا من مسؤوليتنا في تقديم قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني.وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: إن حصول شركة الإنشاءات البترولية الوطنية على هذا المشروع العملاق يؤكد نجاح سياساتها واستراتيجيتها في الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف: هذا ما تؤكده أعمالنا ومشاريعنا على مدار سنوات طويلة، ونستمر بموجبه في كسب ثقة عملائنا، وفي مقدمتهم شركة «أدنوك» للغاز، وهو برهان على نجاح الخطط والاستراتيجيات العلمية المدروسة التي تتبناها الشركة، وتسعى دائماً لتحقيقها، والحفاظ عليها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية أن النجاحات التي تُحققها الشركة تأتي بفضل مواكبتنا لرؤى وتوجيهات قيادات دولة الإمارات الملهمة.