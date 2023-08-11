204.4 مليون درهم أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال التأمين المتعدد للأفراد والشركات، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي حيث حققت الشركة صافي أرباح وصل إلى 204.4 مليون درهم وأسهمت النتائج الموحدة لجميع المؤشرات المالية الرئيسية في ارتفاع أرباح الأشهر الستة الأولى من العام 2023، بنسبة 15.46% مقارنة مع 177.0 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022 مع مواصلة الشركة الاتجاه القوي نحو النمو خلال النصف الثاني من العام.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: حققت أعمال شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت عائدات التأمين 2.14 مليار درهم مضيفاً أنه مع مواصلة نجاح جهود الشركة في الحد من الاعتماد على برامج الشركات المعاد تأمينها بشكل كبير، لا تزال أعمال الاكتتاب تسجل معدلات قوية إذ بلغت أرباح الاكتتاب المجمعة 87.60% في حين بلغ صافي نتائج خدمة التأمين 178.1 درهم وأسهمت أسعار الفائدة والتوزيع المدروس للأصول في تعزيز إيرادات الاستثمار، حيث بلغ إجمالي إيرادات الاستثمار خلال الفترة نفسها 110.8 مليون درهم.

وأضاف: نمضي قدماً في الاستثمار في التكنولوجيا وكفاءة عملياتنا التشغيلية في جميع مجالات عملنا الرئيسية، حيث ستعمل هذه الاستثمارات على تقديم خدمات أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة، وذات تأثير إيجابي على عملياتنا وتسهل نمو الشركة المستدام من خلال اعتماد أحدث التقنيات والحلول المبتكرة للارتقاء بتجارب العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات، والتمكن من التعامل بشكل أفضل مع متغيرات السوق. وتابع: لطالما شكلت الاستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تستند عليها عملياتنا التشغيلية، ونعكف حالياً على تحديث استراتيجية أعمالنا لتوجيه الشركة نحو حقبة جديدة من الممارسات المستدامة التي ستعود بالفائدة على عملائنا وتسهم في تحقيق نتائج ملموسة للمجتمع الذي نخدمه.