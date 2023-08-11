أبوظبي على موعد مع موسم حافل بالمؤتمرات والفعاليات

رشا طبيلة (أبوظبي)

فعاليات وأحداث متنوعة تشمل جميع القطاعات، تشهدها أبوظبي بدءاً من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام، لتكون الإمارة الخيار الأول لكثير من منظمي الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، والجهات المتخصصة بالقطاع، والفنانين والمشاهير العالميين، لاستقطاب مئات الآلاف من الزوار.

فالإمارة استطاعت العام الماضي استقطاب أكثر من 1200 فعالية ما بين الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض نظمها مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، مستقبلاً 603.000 زائر، بحسب التقرير السنوي لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي للعام 2022.

وتشمل الأحداث التي ستُقام في الإمارة قطاعات مختلفة من الاقتصاد والثقافة والفنون والرياضة والطاقة والترفيه والتكنولوجيا والاستثمار والصناعة والتعليم والتوظيف.

وتفصيلاً حول أبرز المعارض والمؤتمرات والفعاليات، بدءاً من مركز أبوظبي الوطني للمعارض وبحسب الموقع الإلكتروني لـ «أدنيك»، يستقطب المركز في الفترة بين 2 و8 سبتمبر، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحت شعار «استدامة وتراث... بروح متجددة».

وفي الفترة بين 3 إلى 6 سبتمبر المقبل، ينطلق معرض برزه دار الكشخة، ليقدم عرضاً مبهراً لفساتين الزفاف وفساتين السهرة والمجوهرات والقفطان.

وفيما يتعلق بالقطاع التقني، ينطلق مؤتمر اي ام كونكلاف الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و14 من سبتمبر، ليشكل منصة عالمية لمناقشة استخدامات تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وفي الفترة بين 20 و22 من سبتمبر، ينطلق معرض «ميسان للتصميم» ليمثل الفعالية الدولية للحرفية الفنية والاستثنائية.



قطاع الطاقة

وينطلق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، في الفترة بين 2 إلى 5 أكتوبر المقبل، الذي حقق نتائج قياسية العام الماضي بحضور بلغ 160.5 ألف من الخبراء والمتخصص بقطاع الطاقة، من أكثر من 160 دولة.

وبالتزامن مع معرض ومؤتمر «أديبك»، ينطلق المؤتمر الاستراتيجي للتصنيع 2023 ليوفر منصة للصناعة التحويلية لمناقشة وتحديد التحديات والفرص للتصنيع في السعي لتحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون.

وينطلق كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في الفترة بين 10 و13 أكتوبر، تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، ليكون فرصة لقطاع الأرشيف العالمي لمشاركة الأفكار المبتكرة والبحوث.

وخلال الفترة بين 16 و20 من أكتوبر، ينطلق منتدى الاستثمار العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 2023 الذي يضم جدول أعمال غنياً بالفعاليات والمبادرات الطموحة والحلول المبتكرة لأبرز التحديات أمام جهود الاستثمار، ويقام المنتدى تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة».

وفي القطاع الرياضي، تنطلق بطولة تنس الريشة بين 17 و22 من أكتوبر، وفي الفترة بين 19 و22 أكتوبر، معرض «أوتو موتو شو» أكبر معرض متخصص في المنطقة بقطاع السيارات والدراجات الهوائية المعدلة.

وينطلق تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم بين 25 إلى 27 من أكتوبر، ويعد التحدي مبادرة تصب بشكل مباشر في السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف تمكينهم.

وحول قطاع التعليم والتوظيف، ينطلق معرض نجاح للتعليم والتدريب في الفترة بين 29 و31 أكتوبر كمنصة بارزة لتوظيف الطلاب الناجحين في مرحلة التعليم العالي بدولة الإمارات.

وفي الفترة بين 31 إلى 2 من نوفمبر المقبل، ينطلق مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ الذي يجمع مجموعة من أبرز مشغلي الموانئ في العالم وعملائهم وغيرهم من الأطراف المعنية والهيئات التنظيمية ضمن فعالية تفاعلية عالمية المستوى.



الساعات والمجوهرات

وينطلق معرض أبوظبي الدولي للساعات والمجوهرات بين 1 إلى 5 نوفمبر، بينما ينطلق معرض أبوظبي للرياضة واللياقة البدنية بين 4 و5 نوفمبر المقبل.

وفي الفترة بين 9 إلى 12 من نوفمبر، ينطلق معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 بهدف التعرف على أحدث الابتكارات في مجال القوارب، وصيد الأسماك والرياضات المائية من خلال الجمع بين بعض من أفضل العلامات التجارية والمتخصصين في الصناعة في العالم.

ويشكل معرض توظيف الذي ينطلق بين 13 و15 من نوفمبر، الفعالية الرائدة لتوطين الوظائف في دولة الإمارات. وفي مجال الإعلام، ينطلق مؤتمر الإعلام العالمي في الفترة بين 14 و16 من نوفمبر المقبل، ليلعب هذا الحدث دوراً محورياً في تسهيل اتصالات الأعمال على مستوى العالم، وتعزيز إعادة ابتكار العلامة التجارية في المشهد الإعلامي الجديد.



قطاع التأمين

وينعقد معرض المدرسة والحضانة بين 18 و19 من نوفمبر المقبل، ليحتضن مجموعة مميزة من المدارس ودور الحضانة، وفي الفترة بين 19 و21 من نوفمبر، ينطلق مؤتمر الاتحاد الأفرو-آسيوي لشركات التأمين وإعادة التأمين 2023 ليشهد مشاركة المئات من الحضور، بمن فيهم المسؤولون التنفيذيون وصنّاع القرار البارزون في القطاع من الأسواق العالمية لشركات التأمين وإعادة التأمين. وينطلق معرض فيف الشرق الأوسط وأفريقيا بين 20 إلى 22 من نوفمبر، والذي يُعد أبرز فعالية تجارية لقطاع الإنتاج الحيواني في المنطقة، ويقام «هورتي أغري نكست» بالتزامن مع معرض «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا»، وذلك بهدف تحقيق التكامل، وتقديم منصة شاملة لسلسلة الإنتاج الزراعي والحيواني. يُشكّل معرض ومؤتمر تقنيات المتاحف والمعارض لتراث الشرق الأوسط الذي ينطلق أيضاً في الفترة بين 20 إلى 22 من نوفمبر، ليجمع جهات تمثل قطاع صناعة الثقافة والفنون في العالم وروّاد المتاحف العالمية، ومنسقي المتاحف، والمهندسين، ومؤرخي الفن وغيرهم.

ويقدم معرض أبوظبي الدولي للأغذية في الفترة بين 27 و29 من نوفمبر، منصة حيوية تستقطب قادة قطاع الأغذية وخبراء التكنولوجيا الزراعية وصانعي المحتوى الغذائي والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والمعرفة واستكشاف الفرص الاستثمارية.



أكبر منصة عالمية للعارضين

تنطلق مهارات آسيا العالمية 2023 في الفترة بين 27 و29 من نوفمبر المقبل، بهدف تعزيز مستويات التميز في مجال تطوير الكفاءات والمهارات.

ويُقام معرض أبوظبي للتمور 2023، بين 27 و29 من نوفمبر المقبل، جنباً إلى جنب مع معرض أبوظبي الدولي للأغذية، حيث يوفر للجهات العارضة أكبر منصة عالمية لاستعراض منتجاتها وتعزيز حضورها في السوق العالمية.

ويقام في جزيرة ياس، وتحديداً في مرسى حلبة ياس، جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في الفترة بين 23 إلى 26 من ديسمبر، والذي أيضاً يصاحبه فعاليات فنية وموسيقية ضمن مهرجان «يا سلام».

وتشهد الاتحاد أرينا في جزيرة ياس مجموعة من الفعاليات المتنوعة الفنية والموسيقية والرياضية والعائلية والرياضية، منها أحداث ترفيهية من خلال استضافة مشاهير الكوميديا، وحفلات فنية لفنانين عالميين وعرب، منها حفلة عمرو دياب في 9 سبتمبر، وحفلة فرقة ميامي في 23 سبتمبر، وفعالية بطولة كرة السلة «إن بي إيه» بين 5 إلى 7 أكتوبر، وفعالية الأطفال «ديزني أون آيس» بين 11 و15 أكتوبر، والفنان العالمي روبي وليامز في 18 أكتوبر، وبطولة «يو إف سي» في 21 أكتوبر، والفنان الكوميدي جوي كوي في 28 أكتوبر، والعرض العالمي الفريد من نوعه، (ذا الوجنست) بين 9 إلى 10 من ديسمبر، إضافة إلى دوري التنس العالمي بين 21 و24 من ديسمبر المقبل.