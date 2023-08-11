السبت 12 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«سياحة أبوظبي»: تخفيض وإلغاء في رسوم السياحة والبلدية على المنشآت الفندقية

«سياحة أبوظبي»: تخفيض وإلغاء في رسوم السياحة والبلدية على المنشآت الفندقية
12 أغسطس 2023 01:13

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية في أمدجراس التشادية
محمد بن راشد: نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، تعديل الرسوم الحكومية المطبقة على المنشآت الفندقية وذلك بتخفيض الرسم السياحي من 6% إلى 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، مع استمرار تحصيل رسم البلدية بنسبة 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، إضافة إلى إلغاء رسم البلدية للغرفة/الليلة والبالغ 15 درهماً لليلة وإلغاء الرسم السياحي 6% ورسم البلدية 4% المطبق على المطاعم الفندقية.
ويأتي ذلك بهدف دعم النمو المستدام لقطاع السياحة والضيافة، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً سياحيةً عالميةً رائدةً.
وتلتزم المنشآت الفندقية بالتصريح عن إيراداتها الشهرية في أول خمسة أيام عمل من الشهر التالي وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم السياحية التي تم التحقق منها أو سدادها عن الفترات السابقة.
وكشفت الدائرة أيضاً عن أنه يبدأ تطبيق التعديل على الرسوم الحكومية اعتباراً من 1 سبتمبر 2023، وتؤكد أنه سيتم التدقيق على إيرادات المنشآت الفندقية من قبل مفتشي ومدققي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، وضرورة التقيد بالتعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

المنشآت الفندقية
الإمارات
المنشآت الفندقية في أبوظبي
أبوظبي
السياحة
دائرة الثقافة والسياحة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«كندا المفتوحة» تطرد ألكاراز وميدفيديف
الرياضي
«كندا المفتوحة» تطرد ألكاراز وميدفيديف
اليوم 12:19
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب إيران
عربي ودولي
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب إيران
اليوم 12:08
«ثبات» هالاند و«طيران» كين و«عودة» نيمار!
الرياضي
«ثبات» هالاند و«طيران» كين و«عودة» نيمار!
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©