«سياحة أبوظبي»: تخفيض وإلغاء في رسوم السياحة والبلدية على المنشآت الفندقية

رشا طبيلة (أبوظبي)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، تعديل الرسوم الحكومية المطبقة على المنشآت الفندقية وذلك بتخفيض الرسم السياحي من 6% إلى 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، مع استمرار تحصيل رسم البلدية بنسبة 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، إضافة إلى إلغاء رسم البلدية للغرفة/الليلة والبالغ 15 درهماً لليلة وإلغاء الرسم السياحي 6% ورسم البلدية 4% المطبق على المطاعم الفندقية.

ويأتي ذلك بهدف دعم النمو المستدام لقطاع السياحة والضيافة، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً سياحيةً عالميةً رائدةً.

وتلتزم المنشآت الفندقية بالتصريح عن إيراداتها الشهرية في أول خمسة أيام عمل من الشهر التالي وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم السياحية التي تم التحقق منها أو سدادها عن الفترات السابقة.

وكشفت الدائرة أيضاً عن أنه يبدأ تطبيق التعديل على الرسوم الحكومية اعتباراً من 1 سبتمبر 2023، وتؤكد أنه سيتم التدقيق على إيرادات المنشآت الفندقية من قبل مفتشي ومدققي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، وضرورة التقيد بالتعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.