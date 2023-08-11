«الياه سات» تعزز حضورها في الصين وسط طلب متزايد على حلولها المتفوقة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لحلول الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خططها لتوسيع حضورها في الصين، كجزء من استراتيجيتها للنمو وتنويع أسواقها الدولية وفي مقدمتها الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

جاء هذا الإعلان على خلفية عقد مجموعة من الاجتماعات في العاصمة الصينية بكين بين فريق الشؤون التجارية في شركة «الياه سات» بقيادة سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية مع سعادة حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين، وسط اهتمام كبير من البعثة الدبلوماسية الإماراتية في بكين بتمكين توسع الشركات الإماراتية في السوق الصينية النشطة.

كما عقدت «الياه سات» اجتماعاً مع شركاء شركة «الثريا»، ومنهم شركة Zhongyou Century«-بكين-» لتكنولوجيا الاتصالات المحدودة، لاستكشاف فرص العمل في القطاعات المهمة استراتيجياً كالقطاعات الحكومية مع التركيز بشكل خاص على البحث والإنقاذ بالإضافة إلى المشاريع التجارية.

وقال سعادة حسين بن إبراهيم الحمادي: تنطوي الشراكة بين الياه سات والصين على إمكانات هائلة للنمو والتعاون المتبادل، وتلتزم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم الكامل للشركات الإماراتية ومنها الياه سات للتوسع في الصين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومن جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «فخورون بتوسع الياه سات في الصين كجزء من استراتيجيتنا للتنويع الجغرافي ودخول قطاعات جديدة ومن المتوقع أن توفر شراكتنا الاستراتيجية مع الصين دفعة قوية لشركتنا في السوق العالمية.

وأضاف: منحتنا الزيارة الناجحة التي قام بها مسؤولو السفارة الصينية إلى جانب الدعم الكبير من قبل سعادة سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الصين لخططنا، الزخم لمواصلة دفع عجلة النمو ليس فقط في الصين وإنما أيضاً في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ».

وتم خلال الزيارة استعراض أحدث تقنيات الاتصالات المتنقلة والحلول المبتكرة والحديثة، تأكيداً من الشركة على الخطط طويلة الأمد والالتزام بتلبية الاحتياجات المتزايدة لدى العملاء الحاليين والمحتملين في مختلف القطاعات في جمهورية الصين ومن المتوقع أن تحقق خدمة MarineStar الأكثر مبيعاً في شركة الثريا، إنجازات مهمة في القطاع البحري في الصين، وهذا سيحدث بدوره ثورة في مجال الاتصالات لدى مشغلي النقل البحري.

وتوفر شركة الثريا بالإضافة إلى الحلول البحرية، محطات اتصال النطاق العريض للاتصالات الأرضية في الصين وذلك لتلبية احتياجات الاتصال لدى العملاء البارزين في البلاد ونال التزام الشركة بتقديم حلول الاتصال الموثوقة وعالية السرعة إشادةً وثقة من قبل الشركات البارزة في مختلف القطاعات.

وجاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها مسؤولان في السفارة الصينية إلى مقر الشركة في أبوظبي، لتؤكد العلاقات المتنامية بين «الياه سات» والصين، ما يعكس التزام الشركة بتوسيع عملياتها التجارية في مختلف المناطق الصينية. كما أشاد الدبلوماسيان الصينيان بدور «الياه سات» في تحديد مكان الصيادين الصينيين المفقودين في البحر وإنقاذهم، وذلك بفضل حلول الاتصال التي تدعمها الأقمار الصناعية.

واكتسبت «الياه سات» شهرتها وتميزها خلال 16 عاماً كواحدة من أكبر شركات الاتصالات الفضائية والأقمار الصناعية التجارية في الشرق الأوسط، حيث تغطي أكثر من 150 دولة حول العالم وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ من بين أبرز الأسواق الدولية للشركة بفضل تميز خدماتها وفي مقدمتها خدمة MarineStar التي تقدمها شركة «الثريا»، والحائزة على الجوائز. ولعبت «الياه سات» من خلال نشرها لتقنيات الأقمار الصناعية المتقدمة ذات التكلفة المعقولة والتغطية الشاملة دوراً مهماً في تسريع النمو والتنمية في البلدان التي تعمل فيها، وسرعان ما رسّخت مكانتها كأداة تمكين موثوقة للبنية التحتية الهامة في مختلف الدول.