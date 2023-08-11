10% نمو أرباح «سالك» إلى 548 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

سجلت شركة «سالك» أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 547.93 مليون درهم، وارتفعت إيرادات النصف الأول إلى 1.04 مليار درهم، مقارنة مع 945 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2022، بنمو 10%.

وبلغت أرباح الربع الثاني نحو 272.6 مليون درهم، مقارنة مع 393.6 مليون درهم.

ووافق مجلس إدارة شركة سالك، على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 547.9 مليون درهم، بواقع 7.3 فلس عن كل سهم والتي تمثل 100% من صافي أرباح النصف الأول ليكون آخر يوم شراء للاستحقاق هو 17 أغسطس، والاستبعاد من التوزيعات 21 أغسطس، والسداد في 7 سبتمبر.