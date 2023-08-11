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الاقتصادي

نمو إيرادات «جلفار» 2.5% إلى 859.4 مليون درهم

نمو إيرادات «جلفار» 2.5% إلى 859.4 مليون درهم
12 أغسطس 2023 01:13

رأس الخيمة (الاتحاد) 

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أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، عن تحقيقها إيرادات بقيمة 859.4 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023، بزيادة بنسبة 2.5% (زيادة 4.7% بالعملة الثابتة) مقارنة بإيرادات 838.5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي وجاء النمو مدفوعاً بتحسّن المبيعات، والزيادة القوية والمستمرة في حصة الشركة في أسواقها الأساسية، حيث حققت مبيعات مجموعة «صيدليات بلانيت» التابعة للشركة نمواً بنسبة 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلةً زخماً ملحوظاً في قطاع التجزئة والتوزيع.

شركة الخليج للصناعات الدوائية
الإمارات
شركة جلفار للأدوية
جلفار
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