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الاقتصادي

اقتصادية رأس الخيمة تنجز الربط الإلكتروني مع «الخدمات العامة»

يشمل الربط الالكتروني 3 تصنيفات رقمية (من المصدر)
12 أغسطس 2023 01:13

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن إنجاز مشروع جديد للربط الإلكتروني مع دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وجاء ذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة رأس الخيمة بتسريع وتيرة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين جميع الجهات الحكومية بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق السعادة للمتعاملين، ويشمل الربط الالكتروني 3 تصنيفات رقمية وهي خدمة الاستعلام عن الرخصة، وخدمة اعتماد الموافقات على الأنشطة، وخدمة إدخال المخالفات وتحصيلها.
وأكد الدكتورعبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن  الدائرة تواصل تطوير إجراءات العمل عبر أدواتٍ مُبتكرة وأنظمةٍ ذكيّة جديدة، تُسهمُ في تحسين وتعزيز آليّات العمل وبما ينعكسُ إيجاباً على راحة وسعادة المتعاملين.  وأضاف: «تتضافر كافة الجُهود لتحقيق عملية الربط الإلكترونيّ مع الشُركاء بهدف تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنيّة بسهولة، لاختصار الوقت والجُهد وتقليص رحلة المتعامل.

دائرة التنمية الاقتصادية
رأس الخيمة
الإمارات
اقتصادية رأس الخيمة
دائرة الخدمات العامة
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