6479 منشأة للصناعات التحويلية بعجمان خلال 2022

عجمان (وام)

أكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان أن عدد المنشآت العاملة في أنشطة الصناعات التحويلية في عجمان بلغ 6479 منشأة خلال العام 2022، في حين بلغت قيم الإنتاج الإجمالي لمنشآت الصناعة التحويلية 14.8 مليار درهم مايعكس التطورات الهائلة لقطاع الصناعات التحويلية في الإمارة على وجه الخصوص والدولة بشكل عام.وقال إن تطبيق منشآت القطاع الخاص لمبادئ المسؤولية المجتمعية يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة وينعكس على زيادة معدلات التنافسية وتعزيز السمعة المؤسسية. جاء ذلك خلال ترؤسه وفد غرفة عجمان لشركة مطاحن العين للدقيق، حيث استقبل وفد الغرفة، رجل الأعمال عبدالعزيز الشامسي، وعبدالله الهزاع الرئيس التنفيذي ويوسف الهزاع مدير المشتريات بمطاحن العين، كما حضر الزيارة عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان.