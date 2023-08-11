السبت 12 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

6479 منشأة للصناعات التحويلية بعجمان خلال 2022

6479 منشأة للصناعات التحويلية بعجمان خلال 2022
12 أغسطس 2023 01:13

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية في أمدجراس التشادية
محمد بن راشد: نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب

أكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان أن عدد المنشآت العاملة في أنشطة الصناعات التحويلية في عجمان بلغ 6479 منشأة خلال العام 2022، في حين بلغت قيم الإنتاج الإجمالي لمنشآت الصناعة التحويلية 14.8 مليار درهم مايعكس التطورات الهائلة لقطاع الصناعات التحويلية في الإمارة على وجه الخصوص والدولة بشكل عام.وقال إن تطبيق منشآت القطاع الخاص لمبادئ المسؤولية المجتمعية يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة وينعكس على زيادة معدلات التنافسية وتعزيز السمعة المؤسسية.  جاء ذلك خلال ترؤسه وفد غرفة عجمان لشركة مطاحن العين للدقيق، حيث استقبل وفد الغرفة، رجل الأعمال عبدالعزيز الشامسي، وعبدالله الهزاع الرئيس التنفيذي ويوسف الهزاع مدير المشتريات بمطاحن العين، كما حضر الزيارة عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان.

عجمان
الإمارات
الصناعات التحويلية
عبدالله المويجعي
غرفة تجارة وصناعة عجمان
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب إيران
عربي ودولي
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب إيران
اليوم 12:08
«ثبات» هالاند و«طيران» كين و«عودة» نيمار!
الرياضي
«ثبات» هالاند و«طيران» كين و«عودة» نيمار!
اليوم 12:00
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية في أمدجراس التشادية
الإمارات
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية في أمدجراس التشادية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©