459 مليون درهم أرباح العربية للطيران خلال الربع الثاني

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت العربية للطيران أمس عن نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، حيث واصلت الشركة أداءها القوي في تحقيق استراتيجية نمو ناجحة.

وسجلت «العربية للطيران» أرباحا صافية بلغت 459 مليون درهم خلال الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023، بزيادة نسبتها 187% مقارنة مع 160 مليون درهم سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق. وتضمن صافي ربح الربع الثاني استحقاقات استثنائية لمرة واحدة تلقتها الشركة من أحد مورديها. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 25% مع استمرار الطلب القوي على السفر الجوي، حيث بلغت 1.39 مليار درهم مقارنة مع 1.11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. وخلال النصف الأول من عام 2023، سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 801 مليون درهم، بزيادة نسبتها 78% مقارنة مع 451 مليون درهم تم تسجيلها في النصف الأول من عام 2022. وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 7.7 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير الى يونيو 2023 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبعة، بارتفاع نسبته 47% مقارنة مع النصف الاول من العام الماضي. وبلغ معدل إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة -81%.وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»:يعكس الأداء القوي الذي سجلته «العربية للطيران» خلال الربع الثاني من هذا العام مدى فعالية نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة واستمرار الأداء القوي الذي شهده الربع الأول مشيراً إلى ثبات استراتيجية النمو التي نتبعها وتميز عملياتنا التشغيلية ويواصل فريق العمل جهودهم في تحقيق الزخم المستدام لتحقيق النمو الى جانب تقديم خدمات مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائنا.