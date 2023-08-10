أبوظبي تتألق صيفاً بزوارها

رشا طبيلة (أبوظبي)

مع توافر مرافق سياحية وترفيهية مغطاة ومكيفة ومتنوعة تناسب جميع الفئات من عائلات وأفراد، وتكامل الخدمات المقدمة للزوار والسياح من فنادق ومنتجعات متنوعة ومراكز عالمية للتسوق، يسطع نجم أبوظبي أمام السياح المحليين والدوليين لتشهد أداء إيجابياً للسياحة رغم حرارة الصيف، وتسجيل متوسط إشغال للفنادق يفوق التوقعات ويتجاوز %70.

ويُرجع مسؤولون وعاملون في فنادق ومرافق ترفيهية، ارتفاع الطلب لتوافر خيارات كثيرة في أبوظبي من المرافق والوجهات السياحية الترفيهية والثقافية والرياضية، والعروض والحزم الجاذبة التي تم إطلاقها بمناسبة حلول الصيف، والمبادرات والحملات الترويجية التي وصلت للملايين، ما أسهم في جعل موسم الصيف في الإمارة موسماً سياحياً نشطاً من السياحة المحلية والدولية.

تقول أمل حرب، نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: «نشهد نشاطاً سياحياً ملحوظاً خلال موسم الصيف الحالي في أبوظبي، حيث نسجل متوسط إشغال بين 72% إلى 75% ما يؤكد أن أبوظبي تعد وجهة سياحية في جميع المواسم».

وتُرجع حرب ارتفاع الطلب إلى المرافق والوجهات السياحية المتنوعة التي تضمها الإمارة، والتي تناسب الموسم الصيفي والخدمات عالية المستوى مثل مدن ياس الترفيهية وجزيرة السعديات، حيث تسجل فنادقنا في تلك الجزر إشغالاً مرتفعاً، إضافة إلى الجهود الترويجية التي تسهم في استقطاب أسواق دولية ومحلية متنوعة. وتشير حرب إلى أن من أهم الأسواق السياحية في الصيف السوقين السعودي والكويتي والسوق الروسي والبريطاني والأميركي والصيني والألماني.

ويقول راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفوتيل» أبوظبي الكورنيش، إن موسم الصيف الحالي يشهد طلباً أعلى من المواسم السابقة على مستوى السياح الدوليين والمحليين على حد سواء.

ويضيف: «نشهد طلباً كبيراً من جميع فئات السياحة، سواء من سياحة الأعمال والترفيه، حيث نستقبل مجموعات سياحية وسياح من مختلف الأسواق السياحية، والتي أثرت إيجاباً على متوسط الإشغال الفندقي ومعدل أسعار الفنادق في العاصمة».

ويُرجع علي باز تسجيل نمو ملحوظ في السياحة بأبوظبي خلال الصيف إلى الفعاليات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي والجهود الترويجية والتعاقدات مع شركات سياحية دولية، إضافة إلى توافر نشاطات ومرافق سياحية ترفيهية متنوعة مثل مرافق جزيرة ياس، فضلاً عن طلب كبير من السياحة الداخلية.

وتوقع علي باز استمرار تحقيق نتائج إيجابية حتى نهاية الصيف واستمرارها لنهاية العام، حيث بلغ متوسط إشغال الفندق 70% خلال يوليو، ومن المتوقع أن يستمر على هذا النحو خلال أغسطس، وأن يرتفع للموسم الشتوي بدءاً من سبتمبر.

ويشير إلى أن أهم الأسواق الدولية في الصيف هي الأسواق الخليجية والأوروبية على رأسها بريطانيا والهند.

وتضم أبوظبي 170 فندقاً بسعة إجمالية تفوق 34 ألف غرفة فندقية.

وللمراكز التجارية نصيب من سياحة التسوق والعروض، حيث كشفت منصة عروض أبوظبي، ذراع التجزئة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، مؤخراً عن أحدث تجارب موسم صيف أبوظبي للتسوق، بما في ذلك جدول حافل بورش العمل والجلسات التعليمية والعروض الترويجية ضمن فعاليات «صيف الموضة» التي ترتقي بتجربة التسوق في أبوظبي إلى آفاق جديدة عبر برنامج متنوع من الأنشطة تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة وتجمع بين الأزياء والجمال والحياة العصرية.

وشهد ياس مول الذي يعد أكبر مركز تجاري في جزيرة ياس، زيادة في عدد الزوار والمتسوقين خلال شهر يونيو 2023 بلغت نسبتها 21% مقارنة بشهر يونيو 2022.



جزيرة ياس ترتقي بمرافقها العالمية

يقول ليام فندلي، الرئيس التنفيذي لدى ميرال دستينيشنز: «تمضي جزيرة ياس قدماً في الارتقاء بتجاربها ومرافقها العالمية التي تستقطب من خلالها أعداداً كبيرة من الضيوف والمسافرين من داخل الدولة وخارجها».

ويُضيف: «هذا الإقبال الكبير والمتنامي على التجارب التي تزخر بها هذه الوجهة الترفيهية المميزة، خاصة خلال فصل الصيف، يجسد المكانة الرائدة التي تحظى بها جزيرة ياس في عالم التسلية والترفيه، خاصة مع افتتاح المدينة الترفيهية للأحياء البحرية (سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي)، ما يزيد من الخيارات الترفيهية المتاحة أمام الجميع».

ويقول فندلي: «نستقبل الضيوف والعائلات من داخل الدولة والمنطقة مثل الأسواق الخليجية، ومن جميع أنحاء العالم مثل الأسواق الأوروبية وغيرها لقضاء إجازاتهم الصيفية في ربوع هذه الوجهة الفريدة التي تقدم تجارب إقامة وترفيه للأعمار كافة».

ويشير: «قمنا بإطلاق عرض الدخول مجاناً الصيفي لجميع أفراد العائلة ليستمتعوا معاً بباقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي توفرها الجزيرة، بما في ذلك عروض مجانية وباقات متكاملة للإقامة واللعب وتناول الطعام طوال الموسم، تلبي أذواق الضيوف من الأفراد والعائلات، وتتيح لهم الفرصة لتمديد إقامتهم والاستمتاع بإجازة متكاملة ومزايا عديدة تجعل من زيارتهم ذكرى لا تنسى».

وتوفر فنادق جزيرة ياس أكثر من 1760 غرفة فندقية، وتتيح لضيوفها إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، وتضم 21 مطعماً حائزاً جوائز عالمية.