«أبوظبي الإسلامي» يسجّل نمواً قوياً بصفقات تمويل عقارات تجارية في المملكة المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

واصل مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، تنمية محفظته للتمويل العقاري التجاري في المملكة المتحدة، بأصول تمويلية جديدة تزيد قيمتها على 127.6 مليون دولار «100 مليون جنيه إسترليني» في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتم توقيع صفقات تمويلية عدة تشمل توفير التمويل المنظّم لعدد 343 وحدة سكنية مشتركة في منطقة نورث أكتون في غرب لندن، وفندق يحتوي على 400 غرفة في محيط مطار جاتويك، ومبنى مكاتب من الفئة الأولى بمساحة 133 ألف قدم مربعة في منطقة غيلدفورد، ومبنى مكاتب لمقرات وطنية رئيسية على مساحة 153 ألف قدم مربعة بمنطقة نيوبورت في ويلز.

ونجح المصرف في تقديم حلول تمويل إسلامي منظّمة لمجموعة مختارة من المتعاملين، ما قدم المزيد من فرص جديدة لعمليات إعادة التمويل والاستحواذ، وشهد سوق العقارات التجارية في المملكة المتحدة تصحيحاً كبيراً على مدار الاثني عشر شهراً الماضية فيما يخص قيم رأس المال، وذلك بسبب ارتفاع قيمة المعدلات، وأثر ذلك على النشاط الاستثماري، خاصة في ظل الطلب القوي من المستثمرين على القطاعات السكنية، لا سيما في الأماكن عالية الجودة لإقامة الطلبة، وعقارات التأجير، والتي تحقق نتائج إيجابية وفقاً للمعايير، وتحفز نمو الدخل من الإيجارات بشكل كبير. وبسجله الحافل في مجال تقديم حلول التمويل العقاري المصممة بحسب طلب المتعاملين في المملكة المتحدة، وهي الحلول التي تتميز بتنافسيتها وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، نجح أبوظبي الإسلامي في إبرام صفقات تمويل كبيرة تزيد قيمتها على 3 مليارات درهم (650 مليون جنيه إسترليني) خلال السنوات الخمس الماضية.