الجمعة 11 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أبوظبي الإسلامي» يسجّل نمواً قوياً بصفقات تمويل عقارات تجارية في المملكة المتحدة

«أبوظبي الإسلامي» يسجّل نمواً قوياً بصفقات تمويل عقارات تجارية في المملكة المتحدة
11 أغسطس 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الولايات المتحدة وتعزي في ضحايا حرائق الغابات
الإمارات ترسل طائرة تحمل 13 طنا من المساعدات إلى تشاد في إطار الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين

واصل مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، تنمية محفظته للتمويل العقاري التجاري في المملكة المتحدة، بأصول تمويلية جديدة تزيد قيمتها على 127.6 مليون دولار «100 مليون جنيه إسترليني» في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وتم توقيع صفقات تمويلية عدة تشمل توفير التمويل المنظّم لعدد 343 وحدة سكنية مشتركة في منطقة نورث أكتون في غرب لندن، وفندق يحتوي على 400 غرفة في محيط مطار جاتويك، ومبنى مكاتب من الفئة الأولى بمساحة 133 ألف قدم مربعة في منطقة غيلدفورد، ومبنى مكاتب لمقرات وطنية رئيسية على مساحة 153 ألف قدم مربعة بمنطقة نيوبورت في ويلز.
ونجح المصرف في تقديم حلول تمويل إسلامي منظّمة لمجموعة مختارة من المتعاملين، ما قدم المزيد من فرص جديدة لعمليات إعادة التمويل والاستحواذ، وشهد سوق العقارات التجارية في المملكة المتحدة تصحيحاً كبيراً على مدار الاثني عشر شهراً الماضية فيما يخص قيم رأس المال، وذلك بسبب ارتفاع قيمة المعدلات، وأثر ذلك على النشاط الاستثماري، خاصة في ظل الطلب القوي من المستثمرين على القطاعات السكنية، لا سيما في الأماكن عالية الجودة لإقامة الطلبة، وعقارات التأجير، والتي تحقق نتائج إيجابية وفقاً للمعايير، وتحفز نمو الدخل من الإيجارات بشكل كبير. وبسجله الحافل في مجال تقديم حلول التمويل العقاري المصممة بحسب طلب المتعاملين في المملكة المتحدة، وهي الحلول التي تتميز بتنافسيتها وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، نجح أبوظبي الإسلامي في إبرام صفقات تمويل كبيرة تزيد قيمتها على 3 مليارات درهم (650 مليون جنيه إسترليني) خلال السنوات الخمس الماضية. 

مصرف أبوظبي الإسلامي
الإمارات
بريطانيا
أبوظبي الإسلامي
المملكة المتحدة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
آثار معارك في منطقة زابوريجيا
عربي ودولي
روسيا تنشر تقريرا عن جبهات القتال في أوكرانيا
اليوم 20:29
أبوظبي
الإمارات
طقس الإمارات المتوقع غدا
اليوم 19:56
شعار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
الإمارات
"خليفة الإنسانية" تطلق مبادرة "عطاؤكم شفاء وسعادة"
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©