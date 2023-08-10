«الصناعة» تنظم ورشة حول تشريعات الجودة والقياس

الشارقة (الاتحاد)

نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، ورشة توعوية للمصانع الرئيسة ومختبرات القياس والمعايرة في الإمارة، بهدف تعزيز الوعي بالتشريعات الوطنية في مجال المترولوجيا في القطاع الصناعي، وأثرها على نمو أعمال الشركات الصناعية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز تنافسية المصانع في الأسواق المحلية والدولية.

تأتي الورشة انطلاقاً من مستهدفات الوزارة للتعريف والتوعية بأنشطتها وخدماتها والتشريعات الوطنية الهادفة لتطبيق النظام الوطني للقياس، من خلال تطوير قدرات القياس والمعايرة في المعهد الوطني للقياس.

وشملت الورشة التي أقيمت بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ومعهد الإمارات للمترولوجيا، عرضاً تقديمياً حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى نبذة تعريفية عن القدرات الوطنية المتقدمة في مجال القياس والمعايرة من خلال معهد الإمارات للمترولوجيا، وكذلك تسليط الضوء على أبرز التشريعات الوطنية في هذا الإطار، والممكنات التشريعية الداعمة لنمو وتنافسية الصناعات الإماراتية.