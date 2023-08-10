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الاقتصادي

سلطة دبي للخدمات المالية تنشر تقريراً حول أول تمرين تدريبي للمحاكاة السيبرانية

مركز دبي المالي العالمي
11 أغسطس 2023 01:25

دبي (الاتحاد) 

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نشرت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، تقريراً حول أول تمرين تدريبي للمحاكاة السيبرانية تجريه على مستوى القطاع، تم إجراؤه على امتداد مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع شركة «كونترول ريسكس»، وذلك في إطار جهود السلطة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني ودعم التقدم المستمر في مجال المرونة السيبرانية لدى الشركات في المركز.
وشاركت في التمرين الذي تمّ إجراؤه في شهر مايو الماضي 17 شركة مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، حيث أتاح للشركات الفرصة لتقييم وتحسين كفاءة قدراتها في إدارة الأزمات السيبرانية، فضلاً عن تعزيزه قدرة السلطة على الاستجابة لأي حدث سيبراني واسع النطاق.

سلطة دبي للخدمات المالية
دبي
الإمارات
الأمن السيبراني
مركز دبي المالي العالمي
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