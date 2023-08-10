1.51 مليار درهم سيولة أسواق المال

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال الإماراتية 1.51 مليار درهم خلال جلسة تداولات الأمس، توزعت على 1.133 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما سجلت تداولات سوق دبي المالي 380 مليون درهم، بحسب البيانات التي توفرها أسواق المال. وتظهر البيانات أن الأسواق أغلقت أمس في المنطقة «الحمراء»، حيث انخفض المؤشر العام لسوق العاصمة الإماراتية أبوظبي بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 9904.2 نقطة، مقارنة مع 9953 نقطة أول أمس، متراجعاً بقيمة 49 نقطة، فيما أغلق سوق دبي المالي منخفضاً بنسبة 0.533% عند مستوى 4048.9 نقطة، متراجعاً بنحو 21.7 نقطة مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.

ووفقاً لبيانات سوق أبوظبي، فقد استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 2.883 تريليون درهم، وشهدت جلسة التداول إبرام 17.9 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 304 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.133 مليار درهم، وكانت محصلة التداولات في السوق خلال يوم أمس، ارتفاع أسعار السوق لـ17 شركة مدرجة مقابل انخفاض أسعار 37 شركة، في حين استقرت أسعار 49 شركة دون تغيير، مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس.

وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي أمس، استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية التي استحوذت على 26% من قيمة التداول وكانت محصلة تداولاتها 78 مليون درهم صافي شراء، توزعت على المستثمرين الأجانب (غير العرب) بمبلغ 61 مليون درهم صافي شراء، والمستثمرين الخليجيين 18.5 مليون درهم صافي شراء أيضاً، فيما أظهرت محصلة تداولات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 866 ألف درهم.

وفي سوق دبي المالي شهدت الجلسة إبرام 9035 صفقة، تم من خلالها تداول 291 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 380 مليون درهم، وكانت محصلة التداولات خلال جلسة الأمس ارتفاع أسعار 14 شركة، مقابل تراجع أسعار 21 شركة، في حين استقرت أسعار شركتين دون تغيير، مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول أمس. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي، وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، 684 مليون درهم. وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب سجلت 5.9 مليون درهم صافي بيع.